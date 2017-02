Una Maravić najbolja juniorka turnira u Karlovcu

U Karlovcu je održan Europski kup u kickboxu na kojemu su nastupili i članovi Taekwondo kluba Slatina te su osvojili zlato, tri srebra i isto toliko bronci.

Una Maravić je u juniorskoj kategoriji osvojila zlato i prvo mjesto u light contactu do 60 kg te je proglašena najboljom juniorkom turnira. Eva Gal u semi contactu do 25 kg, Stefany Barich u apsolutnoj kadetskoj kategoriji i Iskra Cvek u uzrastu djevojčica do 32 kg osvojile su srebra, dok su brončane bile Tea Ivanković u uzrastu djevojčica do 25 kg i Dorothea Barich u apsolutnoj juniorskoj kategoriji. Luka Vres, Fran Kozjak i Fran Kovač nisu uspjeli doci do polufinala i finala. (www.icv.hr, vle)