Virovitički list: Cijena toplinske energije u Virovitici jeftinija 23 do 50 posto, stanari zadovoljni izmjenom starih kotlovnica novima

* tadašnji župan Tomislav Tolušić u suradnji s VIDRA-om povukao je sredstva iz EU fondova za četiri nove kotlovnice koje su, pokazalo se, donijele veliku uštedu krajnjim kupcima

Stanari koji žive u zgradama, a griju se na kotlovnice godinama su muku mučili s visokim cijenama toplinske energije. Visoka izdavanja pokušala su se smanjiti s razdjelnicima koji su postavljeni prije nekoliko godina, ali ni to nije riješilo problem. Grad Virovitica odlučio je stati na kraj visokim cijenama te su na sastanku prošle godine tadašnji župan Tomislav Tolušić, gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin i pročelnik za gospodarstvo i direktor gradske tvrtke Poslovni park Virovitica Matija Mustač našli rješenje. Kotlovnice su prepisane županiji koja je u suradnji s Razvojnom agencijom Vidra prijavila projekt na Europske fondove te su dobivena sredstva za kupnju novih kotlovnica.

OSTALA JE JOŠ JEDNA STARA KOTLOVNICA KOJA ĆE USKORO BII ZAMIJENJENA NOVOM

Četiri stare kotlovnice su zamijenjene novima, a stanari su zadovoljni smanjenjem cijene toplinske energije. Naime, za izmijeniti je ostala još jedna kotlovnica, takozvana “Obrtnik” koja se nalazi na Trgu Ante Starčevića i imala je probleme s imovinsko-pravnim odnosima, no prema riječima gradonačelnika Kirina i ona će uskoro biti zamijenjena.

Direktor Poslovnog parka Matija Mustač objasnio je zašto su od tvrtke Plin VTC preuzeli poslovanje toplinskom energijom.

– S obzirom na niz prigovora i žalbi krajnjih kupaca toplinske energije, u kolovozu 2016. godine gradonačelnik Virovitice Ivica Kirin donio je internu odluku da tvrtka Poslovni park Virovitica preuzme poslovanje toplinskom energijom. Nakon toga smo mi postali kupac i opskrbljivač toplinske energije, a vlasnik kotlovnica Virovitičko-podravska županija.

Projekt nabave novih kotlovnica zatvorenog sustava, u kojemu je Grad sudjelovao s 10 posto učešća, uz pomoć Razvojne agencije Vidra prijavljen je na EU fondove te smo zahvaljujući tim dobivenim sredstvima uspjeli riješiti četiri kotlovnice koje su uvelike smanjile potrošnju energije.

Sada, nakon četiri mjeseca rada u tom segmentu, mogu reći da smo se ustabilili i da nemamo nenadanih problema. Održavanje kotlovnica povjerili smo tvrtki Termo Joso s kojom smo potpisali ugovor, a što se tiče samih cijena koje sam osobno nadzirao s kolegom, djelatnikom Poslovnog parka Virovitica Ivanom Sokolovićem, vidimo da nismo pogriješili te da smo dobro planirali rashode.

FIKSNA CIJENA TROŠKOVA GRIJANJA SMANJENA JE ZA 50 POSTO

Na temelju troškova planirali smo i prihode. Došlo je do promjene u pravilnicima i Zakonu o tržištu o toplinskoj energiji. Mi smo to nazvali fiksni dio, a toplinsku energiju nazvali smo varijabilni dio. Naravno, koliko potrošite, toliko i plaćate. Međutim taj fiksni dio koji košta 1,72 kune s PDV-om mi smo smanjili skoro za 50 posto – istaknuo je Matija Mustač. Stanari ističu da im se cijena toplinske energije smanjila otkada su postavljene nove kotlovnice, a prema riječima direktora Mustača ušteda je od 23 do čak 50 posto.

Tvrtka Poslovni park Virovitica na zahtjev predsjednika Skupštine, gradonačelnika Ivice Kirina kupit će i nove pumpe i novu automatiku koji će zasigurno brže i bolje iz kotlovnica isporučivati stanarima toplinsku energiju.

– Najjeftiniji sustav grijanja je putem kotlovnica, a to govore i stručnjaci. Zašto? Ako sve funkcionira kao što smo sada posložili, onda imate jedan uređaj i plaćate održavanje samo jednog uređaja. Interes grada mora biti standard građana, i to sam rekao svim gradskim tvrtkama. Sve dok budu radili posao koji pokriva što veći interes građana, imat će moju podršku. Nas zanimaju umirovljenici, socijalne kategorije i ljudi koji su se maltene smrzavali. Krenuli smo s razdjelnicima prvi u Hrvatskoj kako bismo olakšali stanarima plaćanje grijanja, ali nažalost tu se nije pokazao nikakav efekt.

NAJVAŽNIJE JE DA SU CIJENE GRIJANJA NAKON POSTAVLJANJA NOVIH KOTLOVNICA NIŽE

Ono što nosi korist svima, to će se i raditi. Ako ljudi kažu da nešto ne treba ili ide na štetu građana, neće se raditi bez obzira o čijim se naputcima radi. Najvažnije u svemu ovome je da su cijene grijanja nakon postavljanja novih kotlovnica niže. Kada završi razdoblje subvencije koju smo dali država i mi, vratit ćemo kotlovnice zgradama, tj. na upravljanje stanarima. Ovim putem zahvaljujem sadašnjem ministru poljoprivrede, a tada bivšem županu Tomislavu Tolušiću što je pokazao volju i želju riješiti taj problem i napravio najpovoljniji model.

Grad Virovitica je imao pravo na samo 40 posto subvencija, a ostatak bi platili građani. Sjeli smo i zajednički riješili taj problem koji se godinama smatrao kao nepremostiv. Što se tiče grijanja, možemo napraviti još 15 do 20 posto ušteda s obnovom pročelja stambenih zgrada. Stoga molim stanare da donesu zajedničku odluku o obnovi pročelja , stolarija i krovišta jer će stanovi time dobiti na vrijednosti. Svatko tko uđe u taj stan, imat će uštede grijanja, ali i hlađenja – rekao je o toj problematici gradonačelnik Kirin. (www.icv.hr; vle)