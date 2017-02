Virovitički list: Produljivanje i volumen trepavica ekstenzijama

Ukoliko imate tanke, svijetle i rijetke trepavice ili ako ne volite stavljati maskaru, ovaj tretman je idealan za vas. Trepavice obogaćene ekstenzijama naglašavaju pogled, daju volumen prirodnim trepavicama i podižu umorne oči. Postoji niz tehnika i načina ugradnje ekstenzija trepavica. Možemo ih podijeliti na klasične ili volumenske (2D, 3D, 4D itd.) koje nazivamo još i ruski volumen.

Razlika između klasičnih i volumenskih je ta da se kod klasične tehnike ugradnje trepavica jedna umjetna dlačica stavlja na vašu jednu trepavicu, dok kod volumenskih na jednu prirodnu trepavicu stavlja se više umjetnih dlačica.

Najkvalitetnije su dlačice načinjene od svile, koje su ujedno i najskuplje na tržištu, ali nam daju i najprirodniji izgled.

Ugradnja ekstenzija prvi put traje 2 do 3 sata, a sljedeće nadopune oko sat. Vijek trajanja prirodne trepavice je 3 do 5 tjedana pa se stoga nadogradnja preporučuje jedan do dva puta mjesečno da se nadopune. Važno je da vam ekstenzije ugrađuje educirana osoba u kozmetičkom salonu i da ima za to certifikat jer je važan odabir vrste, dužine i debljine trepavica koja se prilagođava svakoj klijentici.

Uvijenost i debljina trepavica također su jako bitne jer se prilagođava prirodnoj trepavici tako da nam nisu preteške na oku i da ne izgledaju previše umjetno.

Debljine trepavica su različite, mogu biti od 0,10 do 0,25 mm, a uvijenost se razlikuje po oznakama J, D, C, L itd. Svaka oznaka određuje njezin stupanj uvijenosti.

Održavanje ekstenzija trepavica je vrlo jednostavno. Važno je da nakon ugradnje 24 sata ne močite trepavice da se ljepilo dobro osuši, ne smijemo ih trljati i važno je da ne koristite uljne odstranjivače šminke. Svaki dan se moraju počešljati češljićem koji dobijete prilikom ugradnje da se ne zamrse.

Prednosti ugradnje trepavica su da ne morate nanositi maskaru, lijepo ističu oči i izgledat ćete uvijek dotjerano uz minimum šminke…

(Virovitički list, K. Fadljević-Gomerčić)