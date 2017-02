Virovitički list: Uskoro će matična i područne škole OŠ “Vladimir Nazor” Virovitica biti potpuno opremljene – Najmodernijim tehnologijama do boljeg i bržeg pristupa informacijama i znanjima

* Upotrebljavajući pametnu ploču potiče se interaktivnost i aktivno uključivanje učenika, no ona ne zamjenjuje ništa već nadopunjuje rad učitelja i ne može se mjeriti s entuzijazmom i znanjem kvalitetnog učitelja koji voli svoj posao

U Osnovnoj školi “Vladimir Nazor” u Virovitici intenzivno se radi na modernizaciji opreme te ispunjavanju uvjeta pilot-projekta e-Škole. Preostalo je još samo opremiti interaktivnu učionicu, odnosno nabaviti tablete za sve učenike u jednoj učionici kako bi sve učionice predmetne nastave bile “pokrivene” pametnim pločama.

Prema riječima ravnateljice škole Sanjice Samac tijekom ove školske godine trebale bi se modernizirati i sve ostale područne škole i učionice razrednih nastava.

Učenici i učitelji Područne škole Korija prvo polugodište proveli su u novoj školskoj zgradi u kojoj su im dostupne najmodernije tehnologije, a time i omogućen bolji i brži pristup informacijama i znanjima. No, moderna škola zahtijeva i moderne učitelje. Uloga učitelja je da upotrijebi tu modernu tehnologiju te djeci omogući interaktivnu i zanimljivu nastavu. Osim toga, tehnologija i učiteljima olakšava rad, a s time se složila i Mirjana Štefanec, učiteljica razredne nastave u školi u Koriji.

– Lakše mi je raditi s pametnom pločom, volim modernu opremu i nije mi to problem. Mislim da je tako i sa starijim kolegama, jer i oni žele napredovati i biti bolji u svom poslu. Moja kolegica, starija gospođa učiteljica pred mirovinom, također se voli stručno osposobljavati, voli novu tehnologiju i napredovati u svemu. Vjerujem da je tako s većinom učitelja i da je mali broj onih koji zaziru od tehnologije. Osim tehnologije tu je i nova škola u kojoj je sve novo i moderno. No, ipak mislim da nije toliko bitno mjesto gdje se učenici nalaze koliko da se tamo dobro osjećaju. Učenici su mi rekli da im nedostaje stara škola, no vjerojatno je to zbog toga što se djeca vežu uz neko mjesto. Uvjerena sam da će se vrlo brzo priviknuti na novu školu.

UZ PAMETNE PLOČE GRADIVO UČENICIMA POSTAJE ZANIMLJIVIJE I DOSTUPNIJE

Računala, tableti, ekrani pametnih telefona mediji su u kojima se djeca dobro snalaze. Školama je potrebna modernizacija, prilagodba novim učenicima, novim spoznajama i medijima. Ovakvim načinom rada gradivo postaje zanimljivije i dostupnije, a sve se događa kroz igru. Učenikova pažnja i volja su usmjereniji. Upotrebljavajući pametnu ploču potiče se interaktivnost i aktivno uključivanje učenika, no ona ne zamjenjuje ništa već nadopunjuje rad učitelja i ne može se mjeriti s entuzijazmom i znanjem kvalitetnog učitelja koji voli svoj posao i stvarno se daje u njega – kazala je učiteljica Mirjana, a s njom se složio i učitelj razredne nastave u PŠ Korija Ivan Delač koji je kratko radio i u staroj školi.

– Ne možemo uspoređivati novu i staru školu. Nova škola je opremljena s najnovijom tehnologijom. Kako tehnologija ide naprijed, tako i mi učitelji moramo ići u korak s njom. Pametne ploče su jako zanimljive i korisne u nastavi. U staroj školi nismo imali ništa osim onih starih zelenih ploča po kojoj smo pisali s kredom. Bila je dosta loša i što se tiče ambijenta, sve je bilo staro i loše. Uvjeti za rad u novoj školi su odlični. Osim toga tu su e-Imenici i e-Dnevnici koji također olakšavaju rad i nama i roditeljima koji u bilo koje doba dana mogu vidjeti ocjene učenika i sve ostalo vezano uz njih – zaključio je učitelj Ivan. (www.icv.hr; žđ)