Od danas korisnici mogu mjeriti parametre kvalitete u pokretnim/bežičnim mrežama – pušten u rad HAKOMetar Plus

HAKOM je pustio u rad HAKOMetar Plus, mobilnu aplikaciju za mjerenje brzine širokopojasnog pristupa internetu u pokretnim/bežičnim mrežama. HAKOMetar Plus korisnicima omogućava informativno mjerenje brzine i kvalitete korištene širokopojasne internetske veze te prikupljanje s tim povezanih informacija. Svrha aplikacije je prikazivanje transparentnih i razumljivih informacija o kvaliteti korištene mobilne internetske veze krajnjem korisniku. Podsjetimo, za mjerenje brzine pristupa u nepokretnim mrežama HAKOM je još 2012. pustio u rad HAKOMetar, certificirani alat za mjerenje brzine širokopojasnog pristupa u nepokretnim mrežama, koji se, između ostaloga, koristi u slučajevima prigovora operatorima, a ispravno obavljena mjerenja predstavljaju dokaz u slučaju spora između korisnika i operatora.

Pomoću nove aplikacije mogu se testirati sljedeći parametri kvalitete širokopojasnog pristupa internetu: brzina preuzimanja podataka (mjerenje od poslužitelja prema korisniku), brzina učitavanja podataka (mjerenje od korisnika prema poslužitelju), Ping (vrijeme odziva), snaga signala (u ovisnosti od samog uređaja i operativnog sustava) i transparentnost i kvaliteta veze. HAKOMetar Plus je dostupan za mobilne uređaje s operativnim sustavima Android (verzija 4.0 ili novije) ili iOS (verzija 9 ili novije) te se može koristiti za testiranje pokretnih (EDGE, UMTS, HSPA, LTE) i bežičnih elektroničkih komunikacijskih mreža (WLAN).

HAKOMetar Plus uključuje i sljedeće funkcionalnosti: prikaz povijesti korisničkih mjerenja; mapiranje i vizualna prezentacija obavljenih mjerenja uz opciju filtriranja prema tipu pristupa (bežični/pokretni), parametrima testiranja, tehnologiji, statistici, operatorima i periodu; prikaz rezultata mjerenja po principu tzv. sustava semafora (crveno/žuto/zeleno), mjerenje kvalitete usluge u kontekstu mrežne neutralnosti te osiguravanje pristupa podacima mjerenja prema principu otvorenih podataka.

Potrebno je napomenuti kako mjerenja putem HAKOMetra Plus predstavljaju trenutno stanje kvalitete korisničkog pristupa internetu jer se ne uzima u obzir korisničko okruženje u kojem je mjerenje pokrenuto i obavljeno. Sukladno tome, ako se rezultat mjerenja jako razlikuje od parametara usluge koju operator oglašava, to ne znači da operator automatski ne ispunjava svoju obvezu vezano uz kvalitetu. U većini tarifa za mobilne usluge oglašavana brzina nije zajamčena, odnosno ostvariva je samo u određenim uvjetima (odgovarajuća razina signala, model uređaja te trenutna prometna opterećenost mreže). Na slabiju kvalitetu veze mogu utjecati različiti tehnički čimbenici: npr. udaljenost korisnika od bazne postaje/WLAN usmjeritelja, konfiguracija sustava, opterećenje kućne mreže, broj drugih aktivnih aplikacija koje su istovremeno u radu itd. Stoga, mjerenja dobivena HAKOMetrom Plus su informativnog karaktera i samo mogu ukazivati na trenutnu kvalitetu pokretnih/bežičnih mjerenja. Dakle, rezultati mjerenja putem HAKOMetar Plus aplikacije ne predstavljaju dokaz u slučaju spora.

Aplikacija se može besplatno preuzeti s Google Play i Apple App trgovina, kao i putem HAKOM-ovih internetskih stranica na adresi https://hakometarplus.hakom.hr. (hakom.hr)