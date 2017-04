LIJEPE NA VININ NAČIN Njega zrele kože

Pozdrav, dame moje! S obzirom da često dobivam upite kako njegovati zrelu kožu, odlučila sam ovaj članak posvetiti svim ženama, jer kad-tad sve ćemo doći do toga, netko prije, a netko poslije. Genetika ponekad ide u korist, ali ne i zauvijek.

Za lijepu kožu svaki dan treba se potruditi. Zrela koža se bora, gubi tonus, pojavljuju se narančaste do smeđe fleke i treba joj vratiti sjaj za razliku od mladenačke kože koja je sama po sebi zategnuta i sjajna. Stoga, drage moje žene, pravilo je sljedeće, vaša kozmetička torbica mora sadržavati nekoliko bitnih stvarčica. Krema za lice, puder, korektor i rumenilo. Kada birate kremu za lice, bitno je da sadrži prirodno ulje boražine koje usporava stvaranje bora ili ulje ploda divlje ruže koje potiče regeneraciju kože i ima Anti age učinak. Isto vrijedi i kod odabira pudera. Danas je svima pristupačan Anti age make up pa stoga birajte tekuće pudere na kojima je to označeno. Dobrodošla je i krema u boji s oznakom Q10. Bitno je da odaberete pravu nijansu, radije neka bude i ton svjetlija jer će to licu dati novi izgled. Korektor je bitna stavka jer ćete njime posvijetliti bore oko očiju i usana, no ono što je najvažnije upravo je RUMENILO koje će vratiti sjaj i boju u lice pa stoga izaberite mrvicu svjetlucavo u breskvastim ili koraljnim tonovima. Savjetujem da izbjegavajte smeđe nijanse jer će vas postarati. Puder u prahu dozvoljeno je nanositi samo na masnu kožu da se postigne matt izgled. Nekoliko detalja i nastane nova žena! Nadam se da sam malo pomogla.

