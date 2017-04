Mirko Mališ, kandidat HDZ-a za načelnika Čačinaca: Općina Čačinci – mala sredina s velikim potencijalom

Kandidat Hrvatske demokratske zajednice za načelnika Općine Čačinci u novom mandatu je predsjednik Općinskog odbora HDZ-a Čačinci i aktualni načelnik Mirko Mališ. Mirko je rođen 1975. godine, po zanimanju je agronom, odnosno inženjer ratarstva, a na čelu Općine Čačinci je od 2005. godine. Oženjen je i otac jednog djeteta. Član je brojnih udruga na području općine, među kojima su i Streličari grofa Jankovića te streličarstvo navodi kao jedan od svojih hobija. Drugi hobi kojem se Mirko predan je vatrogastvo, a na čelu DVD-a Čačinci je od 1997. godine. Mirko je član i Kongresa lokalnih vlasti u Vijeću Europe.

U posljednjih nekoliko godina, na čelu s Mirkom Mališom, Općina Čačinci je realizirala mnoge uspješne projekte, ostvarila nove suradnje, otvorila visoke turističke vidike te stvorila plodno tlo za siguran razvoj u budućnosti. U proteklom mandatu je, između ostalog, izgrađen vodoopskrbni sustav naselja Paušinci, rekonstruiran je i moderniziran sustav javne rasvjete na području cijele općine, izrađena je termofasada i izmijenjena stolarija na zgradi OŠ A. G. Matoša uz izmjenu svih rasvjetnih tijela u LED sistem te rekonstrukciju. Izgrađene su pješačke staze u dužini od 1.800 metara uz državnu cestu D2, modernizirana je cesta Humljani – Krajna, adaptiran Hrvatski dom kulture u Čačincima, uređena su dječja igrališta u naseljima Čačinci, Bukvik, Paušinci, Humljani i Brezovljani Vojlovički…

Kao osnovni cilj na koji će se bazirati u narednom mandatu Mirko Mališ ističe razvoj gospodarstva i otvaranje novih radnih mjesta te se u skladu s time radi na projektu pokretanja gospodarstva u industrijskim zonama. Nastavlja se i s programom pomoći u kući starim i nemoćnim osobama, stipendiranjem učenika i studenata te učenika i studenata sportaša kroz sportsku stipendiju. I dalje će se nastaviti sa sufinanciranjem rada dječjeg vrtića, prehrane u školskoj kuhinji i ostalih programa za učenike slabijeg imovnog stanja.

Najveće investicije planirane u narednom razdoblju su nastavak izgradnje kanalizacije mreže, izgradnja prometnice od Jankovca do granice županije, izgradnja Dječjeg vrtića (vrtić trenutno djeluje kao ustrojena jedinica pri Osnovnoj školi A .G. Matoša) te Sportskog centra.

– Sustav za odvodnju i pročišćavanje otpadnih voda naselja Čačinci projektiran je u 7. faza te je ishodovana načelna građevinska dozvola za cjelokupan zahvat. Do sada su izgrađene prve dvije faze sustava, za 3., 4. i 5. fazu dobivena je građevinska dozvola, a 6. i 7. su u postupku projektiranja. U mandatu Kukuriku koalicije za projekt kanalizacije naselja Čačinci od strane središnje državne vlasti nije bila osigurana niti jedna kuna za nastavak izgradnje, dok se već u 2017. godini nastavlja izgradnja dijela 3. faze. Planiran završetak kompletnog projekta planira se do završetka narednog mandata – naglašava aktualni načelnik i kandidat za načelnika na predstojećim lokalnim izborima Mirko Mališ.

Uz sve to, radi se i na unaprjeđenju turističke infrastrukture Parka prirode Papuk uvođenjem inovativnih načina prezentiranja kulturno-povijesnog, geološkog i biološkog bogatstva…

– Osnovni cilj nam je održiv društveno-gospodarski razvoj, napredak, sigurnost svih naših stanovnika te ono najvažnije, ostanak mladih u ovoj maloj sredini s velikim potencijalom – zaključuje Mirko Mališ.

Kandidat za zamjenika načelnika Općine Čačinci je Alen Jurenac. (hdz-vpz.com)