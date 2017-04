MŽNL: Slatina deklasirala Dinamo, slavlja Pitomače i Papuka, poraz Virovitice

Nogometaši Virovitice nisu uspjeli doći do pobjede u 19. kolu MŽNL BJ-KC-VT. Momčad trenera Krešimira Crvenke izgubila je na Vegeški 2:3 bez obzira što je od 51. minute igrala sa igračem više. Virovitičani su se žalili na neke odluke glavnog suca Marka Dergeza koji je ostao dosljedan svojim odlukama. Zdenka ’91. je povela 2:0, no Virovitica je smanjila na 2:1 golom Suvajca iz kaznenog udarca, no gosti su povećali na 3:1, a poraz je ublažio Škaro. Inače, utakmica je bila dosta oštra, a osim jednog crvenog, dodijeljena su čak sedam žutih kartona.

Istodobno, Slatina je „torpedirala“ Dinamo iz Predavca. Na Stadionu Antuna Tone Butorca bilo je čak 10:1 za Slatinčane. Peticu je Dinamu „uvalio“ Matija Bubaš, dva je zabio Danijel Ciglar, kao i Josip Čović, a još je jedan gol za Slatinu postigao Ozren Vurdelja.

Pitomača je bila uspješna na gostovanju u Rovišću kod istoimenog domaćina pobjedivši sa 4:2. Dvostruki strijelac je bio Renato Košić, a s po golom su se pridodali Matija Veličan i Matej Herent.

Papuk je također inkasirao tri boda i to na svom terenu pobjedom nad Podravcem od 2:0. Strijelac za Orahovčane bio je Patrik Turković, dok su gosti zabili autogol.

Preostali rezultati 19. kola: Graničar – Daruvar 5:0, Tehničar – Križevci 2:1, Garić – Tomislav 3:0. (www.icv.hr, vle; Fotografije: Matija Rođak)