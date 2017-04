Noć knjige 2017. u Virovitici: Posjetitelji vježbali opuštanje, učili o sebi i drugima, a najmlađi uživali u svijetu bajki i priča

Ovogodišnja Noć knjige, manifestacija koja okuplja sve knjižnice u Hrvatskoj, u Virovitici je bila u znaku ugodne atmosfere, iskrenih razgovora i uživanju u djetinjstvu i pričama. Od 19 sati u Gradskoj knjižnici i čitaonici posjetitelji su učili o psihologiji i njenoj primjeni u svakodnevnom životu, o bijegu od stresa, kako se opustiti u teškim situacijama i otkrivali koje metode su u tome djelotvorne. Knjižnica je ove godine omogućila i vraćanje knjiga bez zakasnine svima koji su zaboravili na datum posudbe, naglasila je ravnateljica prof. Višnja Romaj, dodajući da je izbor psihološke teme i opuštanja za Noć knjige bio presudan zbog ubrzanog stila života koji svi danas žive.

Virovitička psihologinja dr. Jasna Per Kožnjak govorila je pritom o potrebi destigmatizacije psihološke struke. – Psiholozi rade, razgovaraju s običnim ljudima, sa zdravim ljudima, a ne samo s pacijentima koji već imaju neku dijagnozu – objasnila je posjetiteljima koji su sa zanimanjem pratili predavanje vezano uz situacije u kojima je potrebno pokucati psihologu na vrata. Osjećaj samoće, bezvoljnosti, straha i tjeskobe, nova situacija s kojom se teško nositi, sve su to dijelovi života u kojima psiholog ima toplu riječ, razumijevanje, ali i rješenje problema.

– Kada mi osoba dođe na razgovor, prvo ga pitam: kako si mi? Što ti je na srcu? To mi reci, to me zanima – o jednostavnosti pristupa u komunikaciji s ljudima, svojim toplim i vedrim načinom, objasnila je poznata hrvatska psihologinja, prof. Ljubica Uvodić-Vranić.

Intelektualna masaža

Ova uspješna autorica čak devet knjiga koje pomažu ljudima govorila je o najvažnijem – životu, problemima s kojima ljudi teško izlaze na kraj, ali i kako uz pomoć provjerenih metoda zauzdati stres. Moguće je, poručila je, preduhitriti svaku situaciju zbog koje ljudi imaju tremu, strah od susreta s drugom osobom i zbog koje se ponekad teško nasmijati.

– Emocije nemojte susprezati. Morate ih pustiti van! Ako vam je netko drag umro, ako ga više nema, potrebno se isplakati, oplakati tu osobu, a ne uz pomoć lijekova sve osjećaje držati pod kontrolom – o konkretnim situacijama govorila je psihologinja Ljubica Uvodić-Vranić. Predstavila je pritom posjetiteljima neke od metoda opuštanja koje mogu koristiti kad god osjete potrebu, kad im je teško, kada su umorni i opterećeni strahom, brigama, prošlošću.

Metode je simbolično nazvala intelektualnom masažom, a objavljene su i u njenoj posljednjoj knjizi „Devet vježbi opuštanja na kauču“. Nakon predavanja, posjetitelji su mogli i u osobnom razgovoru sa psihologinjama razgovarati o sebi i svojim problemima.

Priče uz svjetiljku i toplo čokoladno mlijeko

A za najmlađe, djelatnici virovitičke dječje Igraonice pripremili su poseban „party“ u pidžamama. „Maca papučarica“ i drugi likovi nakratko su oživjeli u dječjoj mašti, kada su, uz svjetlo svjetiljke i toplo čokoladno mlijeko, počeli pričati i čitati priče, bajke i legende prepune mudrih životinja, brižnih roditelja i baka te bića s kojima se djeca u pričama rado druže. Priče su čitali Sanja Janković, knjižničarka Mirjana Kotromanović te mali čitači Lana, Ena, Iva i Luka. (www.icv.hr; mlo)