Obavljeni tehnički pregledi za još dvije komponente u sklopu projekta “Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Virovitica”

Radovi izgradnje kolektora u sklopu provedbe EU projekta “Poboljšanje vodnokomunalne infrastrukture aglomeracije Virovitica”, vrijednosti 48.638.742,62 kn bliže se kraju, dok ukupna vrijednost projekta iznosi 147.246.575 kuna. Danas su obavljeni tehnički pregledi za još dvije komponente. Obavljeni su tehnički pregledi za komponentu Kolektor Zapad sa priključkom na budući UPOV koji je obuhvatio izgradnju dijela gravitacijskog kolektora od Ulice Matije Gupca do spoja na budući uređaj za pročišćavanje otpadnih voda. Ovim kanalizacijskim kolektorom prikupit će se otpadna voda sa područja grada Virovitice koja se postojećim kolektorom u Ulici Matije Gupca odvodi do postojećeg uređaja za pročišćavanje u tvornici šećera Viro, te će se novim kolektorom odvoditi do lokacije novog uređaja za pročišćavanje. Trasa kolektora izvedena je u dužini 690,57 m.

U sklopu komponente F – Rekonstrukcije kolektora rekonstruirani su postojeći kolektori u ulici Sajmište (zacjevljenje otvorenog kanala), u Vinkovačkoj ulici, ulici Ivana Kapistrana i u Strossmayerovoj ulici. Na taj način izrađena je nova koncepcija odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda s naglaskom na središnji dio grada Virovitice, odnosno mješoviti dio sustava gdje su uočeni problemi u funkcioniranju. (www.icv.hr, db)