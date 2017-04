PRIPREMITE ROŠTILJE: Za vikend stabilnije, sunčanije i toplije

Prema rječima našeg meteorologa, u danima pred nama sunčanih razdoblja postupno će biti sve više, a temperature zraka postupno će rasti. Od sredine idućeg tjedna izgledna je nova destabilizacija atmosfere.

Nedjelja i ponedjeljak (Praznik rada)

Nadam se da ste pripremili roštilje i umarinirali meso! Ako niste, znate što vam je činiti. Vremenski uvjeti tijekom nedjelje i ponedjeljka ići će na ruku izletnicima i gurmanima.

Očekujemo suho i stabilno vrijeme. Jutarnje temperature zraka očekujemo od +4°C do +8°C. Najviše dnevne od +15°C do +20°C ili koji stupanj više. Vjetar slab do umjeren promjenjiva smjera. UV – indeks umjeren 5-6/12, tijekom ponedjeljka visok 7/12.

Od sredine tjedna vrlo vjerojatno ulazimo u novi promjenjiviji i nestabilniji vremenski period. (www.icv.hr; kp, foto: www.pexels.com)