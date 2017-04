Pripremite toplu odjeću: Do kraja tjedna osjetno hladnije, očekuje se i mraz

Prema rječima našeg meteorologa Kristijana Paljara, od četvrtka do subote očekujemo jutarnji mraz. Jutarnje temperature zraka očekujemo od -1°C do +4°C. Najviše dnevne od +5°C do +16°C tijekom subote. Pri tlu (na 5 cm od tla) temperature zraka očekujemo od -4°C do +1°C. Vjetar umjeren do jak, tijekom srijede i četvrtka na udare olujan pretežno sjevernih smjerova do 65 km/h. Zahvaljujući vjetru osjet neugode ili indeks hlađenja činit će se na +5°C tijekom srijede i četvrtka kao da je -4°C, zahvaljujući jakim do olujnim udarima sjevernog vjetra.

Kišobran neka se nađe pri ruci. Do petka očekujemo povremene oborine.

U većem dijelu VPŽ očekujemo kišu, možda prolazni i susnježicu tijekom srijede i četvrtka. U višim predjelima VPŽ uglavnom iznad 400 metara nadmorske visine očekujemo susnježicu i snijeg uz stvaranje snježnog pokrivača do petka možda i 20 cm. Na vrhu Papuka vrlo vjerojatno i debljeg od 20 cm.

Pred nama je osjetno hladniji vremenski period koji će vrhunac „hladnoće“ imati tijekom srijede, četvrtka i petka. Temperature zraka iduća tri dana u odnosu na višegodišnji prosjek biti će niže za 10°C do 13°C. Nije iz goreg spomenuti da u zadnjoj dekadi travnja srednji maksimum temperature zraka u prosjeku iznosi +20°C.

Postupan porast temperature zraka očekujemo od subote. Temperature zraka, najviše dnevne više od +20°C na vidiku su pred kraj mjeseca travnja. Topliju odjeću i obuću pripremimo, vrlo vjerojatno i kratkotrajnu sezonu grijanja. Ljubitelji snježnih radosti put Papuka. (www.icv.hr; kp)