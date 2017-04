I dalje promjenjivo i nestabilno…obilnija kiša na vidiku u drugoj polovici tjedna

Donosimo prognozu našeg meteorologa Kristijana Paljara za tjedan pred nama. Temperature zraka postupno će se vraćati u granice višegodišnjeg prosjeka. Jutarnje temperature zraka očekujemo od +2°C do +14°C sredinom tjedna. Najviše dnevne od +11°C u drugoj polovici tjedna do +23°C sredinom tjedna.

Vjetar slab do umjeren u prvoj polovici tjedna južnih smjerova. U drugoj polovici tjedna sjevernih smjerova. Kišobrani će nam od sredine tjedna dobro doći. Za područje VPŽ izlazni prognostički modeli do kraja tjedna „crtaju“ novih 10 do 50 mm oborine (kiše).

Očekivana akumulirana količina oborine (kiše) do kraja tjedna

Što nam od vremena donosi praznik rada? Trenutni izlazni numerički prognostički modeli „crtaju“ nastavak promjenjivog i nestabilnog vremena. Velika je vjerojatnost zahladnjenja. Što na kraju bude? Pratimo. (www.icv.hr; kp)