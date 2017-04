Tjedni raspored Kina Slatina

O LJUDIMA I BOGOVIMA

drama, povijesni

19.04. u 20:00

Film prati priču o tragičnoj sudbini sedmorice redovnika trapista na misiji u Alžiru, no njihovoj tragediji prethodio je 1993. godine masakr ekstremnih islamista nad dvanaestoricom Hrvata, radnika Hidroelektre. U filmu ‘O bogovima i ljudima’ eksplicitno je prikazana scena pokolja 12 Hrvata. Trapistički samostan u planinama Magreba, 90-ih godina dvadesetog stoljeća… Osam francuskih trapističkih monaha harmonično žive uz svoju braću muslimane. Međutim nasilje i teror polagano počinju vladati regijom. Unatoč sve većoj opasnosti koja ih okružuje, svećenici odlučuju ostati – pod bilo koju cijenu – a njihova je odluka svakoga dana sve čvršća… Grupa monaha živeći u alžirskoj zajednici suočava se s fundamentalističkim terorizmom. Godine 1993. u starom trapističkom samostanu Naše Gospe od Atlasa blagi ali odlučni otac Christian (L. Wilson) predvodi osmoricu monaha koji osim u predanim molitvama i uređivanju vrta vrijeme provode i požrtvovno skrbeći o siromašnom lokalnom stanovništvu. Nakon što na obližnjem gradilištu u terorističkom napadu bude hladnokrvno poklano 12 hrvatskih radnika, monasi predvođeni blagim no odlučnim ocem Christianom i iskusnim starim liječnikom Lucom (M. Lonsdale) shvatit će da i njima prijeti smrtna opasnost. A kad uskoro teroristi na čelu s energičnim Omarom (A. Moundy) počnu intenzivno dolaziti u samostan i zahtijevati pomoć, te kad se monasi nađu i na meti vojske, igra živaca s objema zaraćenim stranama postat će gotovo neizdrživa, a na kušnju će doći i istinska vjera i predanost službi samih trapista. Ovo je istinita priča o monasima koji su odlučiti ostati u svom samostanu dok je oko njih bjesnio građanski rat.

Cijena ulaznice: 15kn

ŠTRUMPFOVI: SKRIVENO SELO

animirani, komedija, avantura

20.04. u 19:00

21.04. u 19:00

Štrumpfovi se vraćaju – bolji nego ikad prije! Za razliku od svojih prethodnika, „Štrumpfovi: Skriveno selo“ u cijelosti je animiran što kompletnom filmu daje potpuno novi izgled! U trećem nastavku ovog popularnog animiranog serijala, Štrumpfeta će se uz pomoć tajanstvene karte i u pratnji svojih najboljih prijatelja (Lumenog, Trapavog i Hrge) upustiti u uzbudljivu avanturu kroz Zabranjenu šumu ispunjenu magičnim stvorenjima kako bi pronašla misteriozno skriveno selo prije nego što to učini zločesti čarobnjak Gargamel. Upustivši se na ovo nevjerojatno putovanje ispunjeno uzbuđenjima i opasnostima, naši junaci uskoro će otkriti najštrumpfastičniju tajnu u svojoj povijesti!

Cijena ulaznice: 20kn





KOLIBA

drama

20.04. u 21:00

21.04. u 21:00

Koliba je priča o ocu čija je kći Missy oteta tijekom obiteljskog izleta i ubijena. Jedino što je ostalo, krvavu haljinicu, policija je pronašla u napuštenoj kolibi u divljini Oregona. Četiri godine kasnije ožalošćeni Mack prima čudnu poruku, poziv da posjeti onu istu kolibu. Oklijeva, no ipak odlazi i doživi susret sa samim Bogom ili, točnije, sa Svetim Trojstvom prikazanim u liku krupne vesele crnkinje Elousie (Otac), fizički ne osobito privlačnog nižeg muškarca arapskih crta lica (Sin) i nježne Azijke Sarayu (Duh Sveti). Nakon što dobije odgovore na mnoga vječna pitanja, Mack se miri s Bogom kojemu je, otkako mu je ubijena kći, gotovo okrenuo leđa.

MALI ŠEF

Animirani, komedija

22.04. u 19:00 sati

23.04. u 19:00 sati

Sedmogodišnji dječak Tim ljubomoran je na svog novog mlađeg brata, kojeg njegovi roditelji obožavaju. Međutim, Tim uskoro otkriva veliku tajnu svoga brata te će se morati udružiti zajedno s njim, kako bi svaki od njih ostvario svoj cilj. Mali šef je urnebesna priča o utjecaju dolaska nove bebe u obitelj, ispričana iz perspektive maštovitog sedmogodišnjaka. Ova originalna komedija o važnosti obitelji privući će sve generacije.

Cijena ulaznice: 20kn

BRZI I ŽESTOKI 8

akcija, triler

22.04. u 21:00 sat

23.04. u 21:00 sat

Sada kada su Dom i Letty na medenom mjesecu, Brian i Mia u mirovini – a ostatak ekipe oslobođen – svi prividno donekle vode normalan život. Ali kada tajanstvena žena (dobitnica nagrade Oscar Charlize Theron) uvede Doma u svijet kriminala, on ne pronalazi način izlaska i izdaje sve koji su mu bliski. Svi će se suočiti s kušnjama kao nikada do sad. Od obala Kube i ulica New Yorka do ledenih ravnica artičkog Barentskog mora, naša elitna snaga će pokušati zaustaviti anarhiste i dovesti kući čovjeka koji je stvorio njihovu obitelj.

Cijena ulaznice: 25kn