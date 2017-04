Tomislav Tolušić: Država se nije uvijek ponašala prema poljoprivrednicima kako treba

Malim dobavljačima Agrokora nije namiren još cjelokupan dug, rekao je ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić u središnjem Dnevniku HRT-a u utorak, 18. travnja. Namiren je dobar dio. Kao što je Vlada RH i rekla na početku cijelog ovog problema – prvi na redu za podmirenje dugovanja su mali dobavljači i mala poljoprivredna gospodarstva. Toga ćemo se držati sve dok dug ne bude izmiren, rekao je ministar Tolušić.

Odgovarajući na pitanje o isplati drugog dijela izravnih potpora poljoprivrednicima te je li to dovoljno za oporavak sela, ministar Tolušić rekao je da se država nije uvijek ponašala prema poljoprivrednicima kako treba. Uvijek su poticaji kasnili. Naša je želja da svake godine prvi dio poticaja bude u drugom mjesecu, drugi dio u travnju, a ostali dio do kraja studenoga. Vlada će se toga držati. Time olakšavamo našim poljoprivrednicima jer ne moraju kreditirati sjetvu i sve one ostale stvari koje trebaju. Tako se država ponaša normalno, kako se i trebala ponašati zadnjih 20 godina prema hrvatskim poljoprivrednicima.

Potvrdio je da su potporu dobile i tvrtke iz koncerna Agrokor. Jedino tko zasad, do kraja travnja, neće dobiti potporu su oni koji se bave ekološkom proizvodnjom s obzirom da je bilo puno nepravilnosti zadnjih nekoliko mjeseci, izjavio je Tolušić.

Govoreći o novom sustavu za program ruralnog razvoja te dodjeli novca i malim proizvođačima, jer je praksa pokazala da ga uglavnom najčešće uzmu “veliki”, Tolušić je rekao da se prema propisima novac treba dodijeliti i “velikima”, ali ne sve. Nažalost pokazalo se da je u prošlim natječajima, koji su raspisani za vrijeme SDP-ove vlade, velika većina novca otišla u ruke velikima, a ne onima koji žive na ruralnim područjima. Novi natječaji kreću idući tjedan, preko 600 milijuna kuna – za izgradnju novih farmi, trajnih nasada, novih plastenika, staklenika itd. Posebno su odvojeni mali i srednji proizvođači. Bit će jedan natječaj samo za velike proizvođače, što znači da ne mogu konkurirati s malima i srednjima. Natječaj, odnosno obrada trajat će maksimalno 120 dana od dana završetka natječaja. Npr. zadnji je trajao 18 mjeseci što je apsolutno nelogično i nerealno. Dokumentacija za natječaj je vrlo jednostavna, posebno za prvu fazu prijave. Uzimamo u obzir samo one koji su ušli u prvu fazu, pa tek u daljnjoj fazi tražimo dodatnu dokumentaciju, ali ona je uvelike smanjena. Stvarno očekujem da ćemo ovim tempom moći imati po dva natječaja svake godine iz svake od mjera te zapravo potrošiti ovih 2,4 milijarde eura koje imamo na raspolaganju do 2020. godine, izjavio je.

Upitan o potporama mladim poljoprivrednicima, rekao je da će dobiti potpore do 70%, ali oni koji se doista bave poljoprivredom, koji su više od 2 god. na obiteljskom gospodarstvu i koji svoje doprinose i poreze redovito plaćaju iz poljoprivrede kojom se bave. (vijesti.hrt.hr)