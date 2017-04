Virovitička “Zelena čistka” u subotu u Milanovcu

Djelatnici virovitičke Gradske uprave u subotu će od 9 sati čistiti javnu površinu na području Milanovca, točnije na lokaciji Šumska ulica Rezovačke Krčevine. Lokacija je to bivšeg klizišta na kojem se i dalje nelegalno ostavlja komunalni i drugi otpad koji prijeti okolišu i zdravlju stanovnika Milanovca, Jasenaša i okolnih naselja. Virovitički gradonačelnik, pročelnici, djelatnici gradskih tvrtki i drugi gradski službenici zato će u okviru tzv. Zelene čistke, sanirati tu javnu površinu i pritom obilježiti 22. travanj, Dan planeta Zemlje. Kampanja “Zelena čistka – Jedan dan za čisti okoliš” provodi se na razini cijelog svijeta u sklopu globalnog pokreta “Let’s do it World!” te regionalnog projekta “Let’s do it Mediterranean!”.

Riječ je o najvećoj volonterskoj akciji na svijetu, kojoj je za cilj kroz ova dva projekta sanirati sva divlja odlagališta na kontinentu te od otpada očistiti more, podmorje i priobalje. Okuplja lokalnu zajednicu, udruge, poduzeća, institucije. Na državnoj razini, lani je u njoj sudjelovalo 55.500 volontera, koji su sa divljih odlagališta diljem zemlje očistili 4.600 tona nelegalnog otpada. (www.icv.hr; mlo)