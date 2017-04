Započela izgradnja nogostupa u ulici Matije Gupca u Slatini

Jedna od najstarijih ulica u Slatini, ulica Matija Gupca, dobit će potpuno novi nogostup na lijevoj strani ulice, od ulice Braće Radića do Tomislavove, u dužini od 42o metara. Taj dio ulice nije nikada do sad bio izgrađen a budući da je tu i prilaz Osnovnoj školi Eugena Kumičića sa zapadne strane, bit će znatno sigurnije kretanje pješaka. Kišno vrijeme otežava početak radova no ipak se radi jer izvođač radova, slatinska Cestogradnja, planira završiti sve radove do ugovorenog roka 15. svibnja.

Grad Slatina ulaže u ovu investiciju oko 290.000,00 kuna.

(www.icv.hr, žf; foto: Ž. Felbar)