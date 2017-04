Započeli radovi na sanaciji nogostupa u Potočanima u Slatini

Početkom travnja ugovoreni su radovi na sanaciji nogostupa u Potočanima između Grada Slatine i Slatina Koma u ukupnoj vrijednosti 325.000 kuna. Na osnovu tog ugovora započeli su radovi na prvom dijelu sanacije i to od Ulice Potočani do Ulice Matice hrvatske, a slijedi dio od Ulice kralja Zvonimira do Ulice Ribnjak ukupne dužine oko 300 metara. Uz sanaciju nogostupa bit će riješen i problem arhitektonskih barijera što je bio zahtjev stanovnika tog dijela Slatine, a isti je prihvaćen na sjednici Gradskog vijeća krajem prošle godine.

(www.icv.hr, žf; Foto: Željko Felbar)