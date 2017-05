U Čačincima održan veliki predizborni skup za načelnika Mirka Mališa i župana Igora Androvića

U Hrvatskom domu u Čačincima, u utorak 17. svibnja, više niti igla nije mogla stati na velikom predizbornom skupu koalicije stranaka HDZ – HSLS – HSP – HSP AS – HDSSB za Virovitičko-podravsku županiju, te liste HDZ-a za Općinsko vijeće Općine Čačinci. Mnoštvo mještana dočekalo je svoje kandidate, često ih prekidavši frenetičnim pljeskom.

Uoči početka skupa, izaslanstva HDZ-a Virovitičko-podravske županije i općine Čačinci, u središtu Čačinaca, kod Spomen obilježja, odali su počast hrvatskim braniteljima poginulim u Domovinskom ratu kao i prvom hrvatskom predsjedniku dr. Franji Tuđmanu.

Predizbornom skupu u Čačincima nazočili su: potpredsjednik Hrvatske demokratske zajednice i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić, saborski zastupnik i predsjednik HDZ-a Virovitičko-podravske županije Josip Đakić, kandidat za župana Virovitičko-podravske županije Igor Andrović, kandidati za njegove zamjenike Marijo Klement i Darko Žužak, gradonačelnik Grada Orahovice Josip Nemec, općinski načelnici i kandidati HDZ-a za načelnike, Željko Vencl (Nova Bukovica), Mato Damjan (Crnac), Tomislav Durmić (Zdenci), Milan Dundović (Mikleuš) i Marijan Brlek (Suhopolje).

Nakon predstavljanja liste HDZ-a za Općinsko vijeće, nazočnima se obratio sadašnji i budući načelnik Općine Čačinci Mirko Mališ, čiji će zamjenik i u iduće četiri godine biti Alen Jurenac. Mališ je podsjetio na najvažnije odrađene projekte na području cijele općine te dodao:

– Pred nama je 15 najvažnijih projekata koje ćemo realizirati u idućem mandatnom razdoblju. Izgradit ćemo Dječji vrtić i Sportski centar. Nastavljamo s projektom kanalizacije, koji je u vrijeme SDP-ove vlasti stajao jer ih nije bilo briga za Čačince niti mještane ove općine, pa nismo dobili niti jednu kunu iz državnog proračuna. No, tako, na sreću stanovnika cijele općine Čačinci, više nije i neće biti. Mladim obiteljima ćemo ponuditi građevinske parcele, po povoljnim uvjetima, kako bi oni ostali na ovom prostoru, a u idućem razdoblju ulagat ćemo i značajna sredstva za razvoj gospodarstva – naglasio je Mirko Mališ.

Potom su predstavljeni i kandidati koalicije HDZ – HSLS – HSP – HSP dr. Ante Starčević – HDSSB liste za Županijsku skupštinu čiji je nositelj Tomislav Tolušić, a nazočnima se potom obratio kandidat HDZ-a za župana Virovitičko-podravske županije Igor Andrović, koji je dočekan uz ovacije domaćina.

– Naša daljnja preokupacija je jasna. Ulaganje u razvoj poduzetništva, u poduzetničke inkubatore, centre kompetencija, sustave navodnjavanja, zdravstvo. Virovitički poduzetnički inkubator, u kojem sam bio direktor, je bio iznimno uspješan i bio je sjajan vjetar u leđa mladim poduzetnicima. Prijavili smo tri nova takva inkubatora, u Orahovici, Slatini i Pitomači, te čekamo rezultate tog projekta. I dalje ćemo nastaviti s prijavljivanjem na EU projekata u kojima smo iznimno uspješni, a u tome veliku podršku imamo s našom razvojnom agencijom VIDRA. Brza cesta je nasušno potrebna ovom kraju, ona će biti žila kucavica razvoja za cijelu Virovitičko-podravsku županiju, Podravinu i Slavoniju – dodao je Igor Andrović.

Prisutne je pozdravio i predsjednik Županijskog odbora HDZ-a, saborski zastupnik Josip Đakić:

– Moja potpora svima u Čačincima je obveza. Mi smo ovdje da služimo svim stanovnicima naše županije. Tako je bilo do sada, tako će biti i nadalje. Naši ciljevi su jedinstveni. Cilj nam je ponavljanje 2013. godine, da svi naši gradovi i općine, kao i županija, budu snažno uz našu koaliciju i da dišu uz HDZ. Naši ciljevi i vaša snaga, bit će ostvareni i 21. svibnja. Zajedno ćemo ostvariti i veću i snažniju pobjedu nego je to bilo prije četiri godine, a o tome govore i ankete koje su objavljene u medijima – podcrtao je Josip Đakić.

Nazočnima se obratio i nositelj liste za Županijsku skupštinu, ministar poljoprivrede u Vladi RH Tomislav Tolušić:

– Neki su me pitali „zašto si nositelj liste?“. Zato što volim ovu županiju. Ja ne obilazim ovu županiju zadnjih osam već svih svojih 38 godina. Želim do Jankovca ići asfaltiranom cestom. Želim da se ovdje u Čačincima, kao i diljem naše županije, otvaraju novi poduzetnički pogoni, da ovdje u Čačincima nikne novi dječji vrtić. Zato sam danas ovdje, zato sam i svih ovih godina bio s vama i zato ću i nadalje biti s vama, jer želim da svima u ovoj županiji bude bolje. Ova općina je uspješna jer djelujete kao tim. Vjerni ste i marljivi i to se vidi. I zato će Mirko Mališ postati ponovno načelnik Čačinaca, zato će Igor Andrović postati župan jer ste puno toga napravili, a napravit ćete i ubuduće – istaknuo je Tomislav Tolušić. (www.hdz-vpz.com)