Dođite sutra u virovitički Gradski muzej na radionicu ˝šašavog˝ crtanja

Radionica u sklopu samostalne izložbe strip plakata i autorskih ilustracija IVANE ARMANINI bazirana je na tehnici crtanja pod nazivom ˝exquisite corpse˝ koju strip kolektiv KOMIKAZE održava već deset godina (2004 – 2014) tijekom gostovanja na brojnim lokacijama (Dubrovnik, Sarajevo, Šibenik, Grenoble, Pula, Imotski, Vrbovec, Makarska, Opatija, Hvar, Beograd, Sotočje, Zagreb…).

Radionica u Virovitici (namijenjena svim uzrastima) biti će održana 20. svibnja od 11 do 12.30 sati u prostoru Gradskog muzeja Virovitica (Trg Kralja Tomislava 6/2).

Pridružite nam se u crtanju, zezanju, kombiniranju… strip kolažiranju i stvaranju čudnovatih ilustriranih bića!

“EXQUISITE CORPSE”/ “Prekrasni Leševi”

Dadaistička tehnika crtanja pod nazivom “Exquisite Corpse” je metoda kojom grupa ljudi (3,4) gradi crtež postepeno dio po dio, ne vidjevši prethodne dijelove. Crtač/ica prethodnik/ca ostavlja samo nastavke linija koji zadiru u donji dio figure. Tako više ljudi sudjeluje u gradnji jednog crteža koji se otvara po završetku. Rezultati su fascinantni i nadmašuju sva očekivanja.

CV “EXQUISITE CORPSE“

Nadrealistična art forma stvorena je 1920. godine u kojoj su sudjelovali: André Breton, Max Ernst, Man Ray, Joan Miró, Yves Tanguy, Jacques Prevert, Benjamin Peret i dr. zagovornici ‘igre’ su vjerovali da gotov crtež odražava kolektivnu osobnost grupe postajući aktivni trening tekstova Sigmunda Freuda o ulozi kolektivnog nesvjesnog u određivanju ponašanja. Proces je vođen nadrealističkom metodom metaforičkog odmaka a primjenu je našao (i nalazi) u poljima vizuala, literature (Henry Miller), muzike (John Cage), eksperimentalnog filma (Hedwig and Angry Inch), kompjuterskih igara, suvremenog plesa (Karole Armitage) etc. Osnova je jednostavna: jedan list presavijenog papira plus stroga upute: molimo ispunite svoju trećinu projekta i BEZ ZAVIRIVANJA! „Prekrasni leševi“ imaju više života i još uvijek, nakon stoljeća intenzivne multidisciplinarne prakse, fasciniraju svojim začudnim, duhovitim i lucidnim rezultatima.

Komikaze su mreža za širenje strip aktivnosti na World Wide Webu te elektronsku i tiskovnu distribuciju stripova pretežito mladih autora/ica. Cilj je «Komikaza» povezati strip aktiviste balkanske regije i svijeta radi razmjene informacija i konkretnih strip proizvoda.

Iza Komikaza, što okupljaju 200 autora iz desetak zemalja i dosad su postavili 150 izložbi diljem Europe, pokretački, autorski i urednički stoji Ivana Armanini, hrvatska stripašica, ilustratorica, dizajnerica i fotografkinja koja je diplomirala na Likovnoj akademiji u Zagrebu te na jednom mjestu pokušava okupiti i objavljivati autorske stripove.

(www.icv.hr, ak)