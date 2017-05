Đuro Bukvić, kandidat za načelnika Općine Lukač: U iduće četiri godine prioritet je izgradnja kanalizacijske mreže

Đuro Bukvić aktualni je načelnik općine Lukač, a tu funkciju obavljao je u tri mandata, dok je samo u proteklom uloženo oko 50 milijuna kuna u infrastrukturu i kapitalne projekte. Bukvić je rođen 1960. godine i po struci je ekonomist. Hrvatski je branitelj i nositelj spomenice Domovinskog rata. Oženjen je suprugom Snježanom te otac dva sina Marija i Marina. U politiku je ušao 2003. godine, a 2005. je postao načelnik. Trenutno je i predsjednik Udruge općina u Republici Hrvatskoj, a tu funkciju obnaša već drugi mandat, dok je jednu godinu predsjedao i NALAS-om, najvećom asocijacijom udruga lokalnih vlasti jugoistočne Europe.

Izvršena plinofikacija u mjestima Lukač, Brezik, Turanovac, Kapela Dvor, Gornje Bazje, Terezino Polje i Dugo Selo

– Na početku bih odmah spomenuo sjajnu suradnju s Virovitičko-podravskom županijom gdje smo zajedničkim naporima spasili oronulu kuriju grofa Jankovića u Kapela Dvoru i to je sada objekt koji služi na ponos, ne samo općini, nego i cijeloj Virovitičko-podravskoj županiji. U protekle četiri godine izvršili smo plinofikaciju u mjestima Lukač, Brezik, Turanovac, Kapela Dvor, Gornje Bazje, Terezino Polje i Dugo Selo, a u dogledno vrijeme će se provesti i plinofikacija u Velikom Polju i Budrovcu. Ovih dana se završavaju radovi na kanalizaciji u Breziku, a završena je u Gornjem Bazju i to u dužini sedam kilometara te smo postavili isto toliko kilometara novih nogostupa. Niz investicija koje su odrađivane, a koje možemo smatrati kapitalnim su i nogostup u dužini 3 kilometra u Lukaču, staze po našim grobljima, opremanje svih domova od Brezika, Turanovca, Kapela Dvora, Gornjeg Bazja, Terezinog Polja, Velikog Polja, Dugog Sela. U fazi je završetak investicije doma u Kapela Dvoru, završetak kompletnog malog doma u Turanovcu, a grijanje je uvedeno u domove Gornje Bazje, Turanovac i Dugo Selo – istaknuo je Đuro Bukvić.

U makadamske ceste uloženo četiri milijuna kuna

– Nadalje, ulagali smo u poljske makadamske ceste što je zasigurno ogledni primjer, ne samo na području općine i naše županije. Investicije koje radimo svake godine možemo mjeriti sa investicijama i uređenjem makadamskih cesta po Austriji i Njemačkoj. Svake godine izdvajamo milijun kuna, odnosno u ove četiri godine izdvojili smo četiri milijuna kuna koje su ugrađene u makadamske ceste, odnosno još dodatnih 15-ak kilometara što zasigurno mnogo znači našim poljoprivrednicima.

Također, izgrađena je nova mrtvačnica u Velikom polju, te devet dječjih igrališta po cijeloj općini. Kada govorim o manjim investicijama, one su financirane direktno iz proračuna i to je pokazatelj solventnosti i kvalitete općine u financijskom dijelu. Moramo spomenuti i manje investicije, uređenje sportskih objekata na području općine kao što je na Nogometnom klubu Drava iz Terezinog Polja. Ujedno, u iduće četiri godine svako nogometno igralište na području općine dobit će nove tribine. Gradit će se i sportski dom u Turanovcu. Financiramo sve naše udruge, također imamo i studente koje stipendiramo, svako novo rođeno dijete financiramo sa po 1000 kuna i od iduće godine ćemo to povećati na 2000. Podmirujemo sve tekuće troškove Osnovnoj školi Ivana Gorana Kovačića – ističe Bukvić, te najavljuje planove u iduće četiri godine.

U iduće četiri godine odradit će se sva komunalna infrastruktura i nogostupi

– Iduće četiri godine naglasak će biti sljedeći. S obzirom da smo u proteklom mandatu napravili jako puno toga, očekujemo javni poziv u lipnju za drugu etapu projekta u Kapela Dvoru gdje ćemo uz Kuriju Janković dobiti predivan park sa infrastrukturom, novim igralištem, tribinama, novim zgradama za sportaše, fitness centrom i teretanama. Do konca kalendarske godine očekujem raspisivanje natječaja za nastavak izgradnje kanalizacije na području općine, odnosno u Kapela Dvoru, Turanovcu, Budrovcu, Dugom Selu. Također, kanalizacija će se graditi i u Terezinom Polju, Zrinju, Katinki i Velikom Polju. U idućem mandatu naglasak će biti upravo na izgradnju kanalizacije i javljat ćemo se na natječaje i iskoristiti sredstva Europske unije.

Kroz godinu dana u Lukaču bi trebao “niknuti” vrtić

– Želim svim mještanima poslati sljedeću poruku. Nakon kompletne ukopane infrastrukture (voda, telefonija, struja, kanalizacija, plinofikacija…) izgradit će se svi nogostupi na području općine. I ono što je najbitnije naglasiti, a što je potrebno općini, sve ta infrastruktura je bespotrebna ako nemamo mladih koji će ovdje ostati. Stoga ćemo u godinu i pol dana izgraditi vrtić u Lukaču.

Pozivam sve mještanke i mještane iz općine da izađu na izbore 21. svibnja i da svoje povjerenje daju onima koji će ispuniti njihova očekivanja. Uvjeren sam da smo u sinergiji u ovih 12 godina. (hdz-vpz.com)