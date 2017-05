FOTO: U Društvenom domu u Voćinu održan predizborni skup za načelnika Predraga Filića i župana Igora Androvića

U prepunom Društvenom domu u Voćinu održana je 27. obljetnica osnivanja i predizborni skup Hrvatske demokratske zajednice za općinu Voćin. Prije skupa izaslanstvo liste HDZ-a, HSP dr. Ante Starčevića i HNS – Liberalnih demokrata za Općinsko vijeće Općine Voćin, položilo je vijenca i zapalilo svijeće na Spomen obilježju žrtvama četničkog masakra počinjenog 13. prosinca 1991. godine.

Na skupu su, uz kandidate HDZ-a, HSP dr. Ante Starčevića i HNS – Liberalnih demokrata za Općinsko vijeće Voćina, predstavljeni i kandidati koalicije HDZ – HSLS – HSP – HSP dr. Ante Starčević – HDSSB liste za Županijsku skupštinu čiji je nositelj Tomislav Tolušić.

Predizbornom skupu nazočili su potpredsjednik HDZ-a i ministar u Vladi RH Tomislav Tolušić, saborski zastupnik i predsjednik HDZ-a Virovitičko-podravske županije Josip Đakić, kandidat za župana Virovitičko-podravske županije Igor Andrović, kandidati za njegove zamjenike Marijo Klement i Darko Žužak, pomoćnik ministra hrvatskih branitelja Nenad Križić, saborska zastupnica Vesna Bedeković, županijski predsjednik HSP dr. Ante Starčević Renato Poldrugač…

Nakon predstavljanja liste HDZ-a za Općinsko vijeće, nazočnima se obratio sadašnji i budući načelnik Općine Voćin Predrag Filić, koji se prisjetio svih zaslužnih za osnivanje HDZ-a za općinu Voćin te nabrojao neke od ključnih projekata i dodao:

– Velik posao nas čeka u iduće četiri godine. U Voćinu izgradit će se Geo info centar našeg Parka prirode Papuk, prekrasan objekt iz projekta vrijednog 77 milijuna kuna. Osim njega, očekuju nas veliki projekti u turizmu i razvoju gospodarstva, a vjerujem da ćemo sve to, uz vašu pomoć, uspjeti i ostvariti. Hvala vam na dosadašnjoj pomoći i nadam se da će i ubuduće biti jednako snažna – naglasio je Predrag Filić.

Nakon predstavljene liste za Županijsku skupštinu nazočne je pozdravio i kandidat HDZ-a za župana Virovitičko-podravske županije Igor Andrović, te između ostalog rekao:

– Kažu da mladi odlaze van, ali toliko mladih kao danas ovdje nigdje nisam vidio. Ali to nije ni čudo kada ste najmlađa općina u Hrvatskoj. Nedavno sam obilazio OPG-ove s područja općine Voćin i sretan sam što su to većinom mladi ljudi. To je pokazatelj da mladi mogu i hoće nastaviti živjeti i raditi u Hrvatskoj. Nakon što postanem župan, nastavit ću se boriti za dostojanstveniji život mladih ljudi i za njihov ostanak u Hrvatskoj, u Virovitičko-podravskoj županiji i općini Voćin – naglasio je Igor Andrović.

Prisutnima se potom obratio i predsjednik Županijskog odbora HDZ-a, saborski zastupnik Josip Đakić:

– Vi ste snaga HDZ-a i uvijek vjerni i dosljedni. S vašim načelnikom Predragom uvijek smo imali odličnu suradnju i stvarno mislim da je on najbolji izbor za novog načelnika. S mladim ljudima, Igorom, Predragom i njegovim zamjenikom Rokom, cijela općina Voćin i Virovitičko-podravska županija može se nastaviti razvijati. Hvala vam na dosadašnjoj vjernosti i podršci i uvjeren sam da će općina Voćin ponovo imati među najboljim rezultatima na području županije – kazao je Josip Đakić.

Nazočnima se obratio i nositelj liste za Županijsku skupštinu, ministar u Vladi RH Tomislav Tolušić:

– Hvala svima. Ja bi htio reći da sam zajedno s Predragom prošao puno toga u općini Voćin. Tako će biti i ubuduće. Iza Predraga danas stoje svi. Saborski zastupnici, ministri, pa i predsjednik Vlade RH. Iza njegovih protukandidata ne stoji nitko. Predragu je danas lakše, ali ako je uspio prije nekoliko godina kada nije bilo nikog našeg gore, uspjet će i danas. Zajedno smo ostvarili mnoge projekte, dvoranu u Voćinu, dom u Ćeralijama i brojne druge projekte. Zato vas molim, da 21. svibnja date potporu Predragu i Igoru – naglasio je Tolušić. (www.hdz-vpz.com)