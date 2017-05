Hrvoje Miler: Briga o najmlađima naš je prioritet

Ljudi su uvijek govorili: „Na mladima svijet ostaje“. U današnjim teškim vremenima kada mnogo mladih ljudi i mladih obitelji odlazi iz Hrvatske u potrazi za bojim uvjetima života, Općina Špišić Bukovica je itekako svjesna koliko bogatstvo predstavljaju mladi naraštaji te ulaže velike napore kako bi svojim mještanima osigurala što bolje i kvalitetnije uvjete života i školovanja.

Općina je prošlih nekoliko godina uložila znatna sredstva u izgradnju područnih škola u Lozanu, Rogovcu i Bušetini te u energetsku obnovu matične zgrade Osnovne škole August Cesarec u Špišić Bukovici. Uz to, prošle je godine uvedeno centralno grijanje u školu u Okrugljači, a ove krenulo se s obnovom školske zgrade u Vukosavljevici.



S ulaganjem u školstvo i obrazovanje na području općine nastavit će se i sljedeće školske godine.

– Svjesni smo da roditelji imaju velike novčane izdatke na početku školske godine kako bi opremili svoje male školarce sa svime što im je potrebno za školu. Kako bi barem donekle rasteretili roditeljski budžet, odlučili smo svoj djeci od prvog do osmog razreda, kako u matičnoj tako i u područnim školama, kupiti papuče za novu školsku godinu. Ova akcija je upravo u tijeku i provodi se u suradnji sa školom. Ono što nam je još važno i što želim naglasiti jest to da je ova akcija zapravo višestruko humanitarnog karaktera, jer papuče koje smo naručili bit će proizvedene u našoj hrvatskoj tvornici Borovo te tako želimo pomoći i gradu heroju – Vukovaru. Papuče za tristotinjak učenika trebale bi biti dopremljene u školu krajem kolovoza, a njihova ukopna vrijednost iznosi 27.000 kuna koje u potpunosti pokriva Općina, rekao je načelnik Općine Špišić Bukovica Hrvoje Miler.

Papuče popularnog naziva „cvičke“ ponuđene su u šest različitih boja: tamnoplavoj, crnoj, crvenoj, ljubičastoj, rozastoj i bijeloj, od broja 30 do 42, a oni s malo većom nogom nosit će „starke“.

– Svako je dijete odabralo boju prema vlastitoj želji, što će nadamo se doprinijeti i radosnom nošenju udobne i kvalitetne obuće, a što je itekako važno, dodao je Hrvoje Miler.



Osim brige za školarce, Općina brine i o onima koji će to tek postati, o najmanjim mještanima. Od prije dvije godine pri školi je ustrojen predškolski odgoj za djecu u godini prije polaska u školu, ili kako se to još zove „mala škola“ i to u trajanju od listopada do kraja svibnja, odnosno 250 sati godišnje. Iz općinskog proračuna izdvojena su sredstva za uređenje prostora predškole, kao i plaća za odgajateljicu.

– Očekujemo u vrlo skoro vrijeme i početak gradnje vrtića u Špišić Bukovici te bi tako i djeca mlađa od 6 godina dobila prostor za kreativnu igru i socijalizaciju te poticanje razvoja psiho-motoričkih sposobnosti djeteta pod budnim okom stručnog osoblja, a to su itakako dobri preduvjeti koji će utrti put mališanima kako bi u kasnijoj dobi bili što uspješniji učenici.

Osim toga, nedavno smo uredili i opremili dječja igrališta u svim naseljima naše općine i osigurali mališanima prostor za igru, rekao je Hrvoje Miler te dodao:

– Naša briga za malene ide još dalje, odnosno do samog rođenja te smo od ove kalendarske godine udvostručili rodiljne naknade s tisuću na dvije tisuće kuna, za sada nam proračun ne dopušta veće iznose. Svjesni smo da je to daleko od dovoljnog za pokriće svih potreba novorođenčeta, no ipak nije niti beznačajan iznos i vjerujem da je mladim roditeljima ipak dragocjena pomoć, zaključio je načelnik Općine Špišić Bukovica Hrvoje Miler. (www.spisicbukovica.hr; foto: K. Toplak)