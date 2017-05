HSP AS kao suvereni vladar na pravaškoj sceni spreman na suradnju s desnicom!

Nakon netom održanih Općih lokalnih izbora, a povodom 194. obljetnice rođenja ideologa moderne hrvatske nacije dr. Ante Starčevića HSP AS izlazi s ovim priopćenjem:

“Na današnji dan 23.05.1823. godine rodio se dr. Ante Starčević u mjestu Veliki Žitnik kod Gospića. Ostat će upamćen pod imenom Otac Domovine jer upravo je on kreator pravaštva kao jedinog izvorno hrvatskog političkog svjetonazora. Iako mnogi, nama kao sljednicima njegovog programa, prigovaraju da smo arhaični. Sva turbulentna događanja na političkoj sceni u Hrvatskoj i šire govore suprotno. Upravo na njegovom programu prvi hrvatski predsjednik dr. Franjo Tuđman je, uz pomoć hrvatskih branitelja, temeljem pravednog i obrambenog Domovinskog rata stvorio suverenu, samostalnu i nezavisnu RH. Od 1861. godine do danas Hrvati su bili pod nekakvim slovom „B„. Beč, Budimpešta, Beograd i danas Bruxelles potvrda su njegove najpoznatije misli: „Dok budemo imali domaćih izdajicah, dotle ćemo imati tudjinacah za gospodara“.

U duhu ove obljetnice, slijedom analize izbornih rezultata prinuđeni smo konstatirati činjenično stanje. HSP AS ne spada u stranke koje bi trebale skakati od sreće, ali smo svakako zadovoljni postignutim. Kronična besparica, medijska blokada i već tradicionalna manipulacija javnošću od strane lijevo-liberalnih medija nisu nam dali puno prostora za politički manevar.

U zadanim gabaritima smatramo da smo izvukli maksimum iz trenutno mogućeg. Samostalni izlazak, primjerice u Vukovarskoj-srijemskoj županiji gdje smo osvojili Klub vijećnika u Županijskoj skupštini, do pobjede našeg načelnika Nikole Miletića u Općini Ražanac u Zadarskoj županiji, preko samostalnog prolaska u Gradsko vijeće Vinkovaca našeg predsjednika Hrvoja Ničea pa do velikih 35% osvojenih u Općini Lovas, poznatoj utvrdi HDZ-a znak su da su birači honorirali politički kuraž. Osvajanje preko sto vijećnika u raznim predstavničkim tijelima, samostalno ili u koaliciji sa srodnim strankama, učvrstili su nas kao suverenog vladara pravaške političke scene, ali i nametnuli kao čimbenik okupljanja desnice u mnogim dijelovima Hrvatske. Galopirajući parlamentarni izbori su neizbježni, a pravaško okupljanje oko HSP AS te suradnja sa strankama, udrugama i istaknutim pojedincima na desnici nameću se kao neminovnost. HSP AS je pokazao kako je spreman za sve navedeno. (HSP AS)