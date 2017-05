Jagodama protiv anemije, visokog tlaka i viška kilograma

Ako postoji voće neodoljivog izgleda, ugodnog mirisa i zanosnog okusa, koje je ujedno i nadasve zdravo, čak i ljekovito, onda je to nesumnjivo jagoda.

Jagode pripadaju porodici Rosaceae (ruže), koje na dugačkoj peteljci imaju po tri nazupčana lista. To bobičasto voće prepuno je iznenađenja.

Tako, vjerovali ili ne, među brojnim vrstama jagoda postoje čak i žute koje se drže osobitim specijalitetom i čiji se plodovi ubiru sve do jeseni.

Zanimljivo je primijetiti da su jagode jedino voće čije sjemenke nisu skrivene unutar ploda, nego se nalaze izvana.

Ljekovita svojstva jagode

Ljekovita svojstva jagode poznata su još od antičkih vremena. Osim ploda za liječenje se može koristiti korijen i lišće jagode.

Čaj od lišća jagode stoljećima se rabi kao lijek protiv probavnih smetnji, ekcema, upale grla, gripe i prehlade te u liječenju kostobolje.

Možete ga pripremiti tako da 2 pune čajne žlice suhih listova jagode prelijte s 250 ml kipuće vode. Nakon 15 minuta procijedite čaj. Čaj pijte 3 puta dnevno po jednu šalicu poslije jela. Možete ga koristiti i za grgljanje.

Želite li pročistiti organizam, uvečer se počastite većom porcijom jagoda (bez dodatka šećera ili šlaga) i ujutro ćete se probuditi svježi, odmorni i puni energije za predstojeći dan.

Budući da posjeduju svojstva analgetika, uhvati li vas glavobolja, ne posežite za aspirinom. Radije pojedite zdjelicu svježih jagoda, jer za razliku od aspirina koji sadrži acetilsalicilnu kiselinu jagode sadrže prirodne salicilate.

Također, zahvaljujući antiupalnim, antipiretskim i antibakterijskim svojstvima jagode će nam poslužiti pri ublažavanju upalnih procesa, za sniženje temperature i kod bolova u mišićima. Odlično su sredstvo i protiv opekotina.

Jagode sadrže obilje vitamina C, te vitamin A, vlakna, željezo i folnu kiselinu koja je, između ostaloga, nužna trudnicama ili ženama koje planiraju trudnoću.

Jagode je najbolje jesti svježe, natašte ili između obroka. Jedu li se nezašećerene, odlično gase žeđ, a smiju ih jesti i dijabetičari.

Jagode mogu pomoći:

kod oporavka nakon bolesti

za jačanje imuniteta

kod bolesti žući i jetre

kao prevencija želučanih bolesti

kod artritisa i reume

u liječenju anemije

kod bubrežnih kamenaca

kod povećanog kolesterola i krvnog tlaka.

Jagode – saveznici zdravlja i mladolikog izgleda

Jagodama se možete poslužiti i za uljepšavanje. No, to ne znači da biste se trebali poput čuvene Madame Tallien iz Napoleonovog društvenog kruga svakodnevno kupati u soku načinjenom od desetak kilograma jagoda.

Budući da zahvaljujući vitaminima C i A čisti i njeguje kožu te je održava glatkom i napetom, jednom do dvaput tjedno bit će dovoljno staviti na lice izrezane kolutiće jagode.

Od njih možete načiniti i kašastu masku, koju ćete poslije isprati prvo mlakom, a zatim hladnom vodom.

Trljate li jagodama zube, uklonit ćete zubne naslage i zube učiniti bjeljima.

Žensku populaciju zacijelo će razveseliti podatak da jagode mogu pomoći u borbi protiv celulita. Naime, vitamini C i A su antioksidansi, a oni usporavaju starenje i gubitak elastičnosti tkiva, te uništavaju slobodne radikale, pa će redovno konzumiranje jagoda ubrzati cirkulaciju i poboljšati vaš mladenački izgled.

Vodite li pak upornu bitku s viškom kilograma, razveselit će vas vijest da jagode ubrzavaju metabolizam i smanjuju apetit, a usto su niskokalorične (sadrže 36 kalorija na 100 g). Jasno, pod uvjetom da ih ne jedete posute šećerom ili prelivene šlagom.

Želite li smršavjeti, a pritom si priuštiti i ekstravagantan gastronomski užitak, pospite ih s malo crnog ili zelenog papra. Probajte, iznenadit ćete se!

I najzad, u mnogih naroda diljem svijeta ukorijenjeno je vjerovanje da jagoda posjeduje afrodizijačka svojstva te pospješuje ljubavnu moć. Jagode i šampanjac postale su sinonim za romantične večeri u dvoje. Uzmemo li u obzir njezin srcoliki oblik i žarkocrvenu boju, ne trebamo se čuditi što je jagoda posvećena Veneri, božici ljubavi.

Prema drvenoj legendi, podijelite li dvostruku, sparenu jagodu na pola, pa jednu polovicu pojedete vi, a drugu osoba koja vam se sviđa, zaljubit ćete se jedno u drugo. Ako se to i ne dogodi, zacijelo nećete tugovati, jer prema vjerovanju drevnih Rimljana jagoda otklanja melankoliju. U što doista nemamo razloga sumnjati, jer najzad, i sam pogled na nju dovoljan je da vam se osmijeh vrati na lice.

Sok protiv upala od jabuke i jagoda

Isprobajte ukusan crveni proljetni tonik u kombinaciji mnogima omiljenih sastojaka – jabuke, jagoda i limete.

Ovaj sok je izvrsna prirodna zaštita od brojnih upalnih procesa, uključujući astmu, gout, arteriosklerozu, artritis i reumatoidni artritis.

Folna kiselina, kalij, vlakna, vitamin C i obilje drugih aktivnih sastojaka nalaze se u ovom ukusnom napitku.

Ovaj tonik će pomoći i vašoj probavi, budući da potiče rad i pražnjenje crijeva, stimulira izlučivanje želučanih sokova, ubrzava probavu teške i masne hrane.

I, no što isto ne treba zanemariti, ovaj sok je ukusno osvježenje za svako doba dana.

Sastojci za 1 osobu:

2 jabuke

400 g jagoda

½ limete

Izmiješajte sve sastojke u sokovniku i popijte svježe pripremljeno. (Virovitički list)