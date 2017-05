JEFTINIJE GRIJANJE Počeli radovi na modernizaciji pete gradske kotlovnice “Obrtnik”

Dok tvrtka Termo Joso radi na modernizaciji pete gradske kotlovnice “Obrtnik”, stanari koji ovise o sustavu javnog grijanja nadaju se velikim promjenama već u novoj sezoni. Kotlovnica “Obrtnik” grije 93 stana, 4 ugostiteljska objekta i Osnovnu školu Vladimira Nazora. Pomak ka boljem grijanju pozdravljaju u Udruzi suvlasnika stanova Južni blok. Na njihovu inicijativu Poslovni park je kupio opremu za modernizaciju kotlovnice. – Drago nam je što se zastarjela i pomalo zanemarena tehnologija zamjenjuje korak po korak – kaže Milan Nemet, u ime udruge Južni blok, ujedno i predstavnik suvlasnika zgrade Pejačevićeva 4. – Naknada za tzv. snagu svedena je na neku razumniju mjeru otkako je brigu o zgradama preuzeo Poslovni park, pa možemo reći da je za građane koji se griju u sustavu kotlovnica ipak načinjen ‘veliki korak za malog čovjeka’ – ocjenjuje M. Nemet.

VISOKI RAČUNI, GUBITCI I STARA TEHNOLOGIJA

Predstavnici stanara i suvlasnici stanara zgrada koje se griju na kotlovnicu “Obrtnik” raduju se investiciji koja bi trebala riješiti stare probleme. – Četrdeset godina živim u ovoj zgradi i uvijek smo imali problema – kaže umirovljenik Zvonimir Smolić iz zgrade broj 6 na Trgu dr. Ante Starčevića. – Živim u 68 kvadrata grijane površine, najveći račun je bio 1.200 kuna u prvom mjesecu ove godine. Svima nam je žao što taj novac bacamo. Od onog plina koji mi platimo 62 posto kroz energiju dođe nama u stanove, a ostalo se gubi zbog zastarjelog sustava grijanja, loših i neočišćenih kotlova, loših toplovoda – smatra ovaj stanar čije probleme dijele i naši drugi sugovornici. Kao pohvalnu činjenicu navode da im je Poslovni park izašao ususret čim je preuzeo upravljanje zgradama – smanjio im je pričuvu za čak 50 posto pa se ukupan trošak na kućnom budžetu ipak osjetio već ove sezone. Drugi dio problema trebala bi riješiti modernija kotlovnica.

ZA JEDAN RADIJATOR – 680 KUNA

Jer upravo stari sustav grijanja, radijatori, cijevi i gubitci energije razlog su zbog kojih su, po mišljenju stanara, i uz razdjelnike, računi za grijanje bili previsoki. Suvlasnici u zgradama u kojima su lani zamijenjene kotlovnice, zbrajaju uštede od otprilike 20 do 30 posto na grijanju, govore nam naši sugovornici. Zbog straha od visokih računa svoje radijatore mnogi su držali “na hladnom”. Jovica Panić je, kaže, u svom stanu na adresi Trg dr. A. Starčevića 5 od 70 kvadrata grijao samo jednu prostoriju. – Grijao sam samo kuhinju jer me nije ni bilo u stanu, bio sam na putu u Zagrebu i kad bih došao, koristio sam samo taj jedan radijator. Ipak, i on me koštao. Najviši račun za grijanje bio je 680 kuna – kaže naš sugovornik. Ana Horvat ima dva stana grijana na kotlovnicu. Ističe kako bi u budućnosti bilo bolje da im se umjesto naplate po sustavu razdjelnika, obračunava po kvadraturi. – Ove sezone mnogi su štedjeli, gasili radijatore, grijali se dekama. Kada im uđete u stan, kao da ste ušli na Sibir. Stariji ljudi još mogu tako, no oni koji imaju malu djecu, moraju se grijati – smatra Ana Horvat, koja pozdravlja inicijativu da se modernizira kotlovnica i smanje računi za grijanje.

VALENTINA ZDJELAR I NJENA OBITELJ GRIJU SE NA PELETE

Valentina Zdjelar i njena obitelj na adresi Trg dr. A. Starčevića 1 umjesto na kotlovnicu, griju se na – pelete. – Prešli smo na pelete prije tri godine jer nam je to puno isplativije – kaže Valentina Zdjelar, predstavnica suvlasnika. Prijašnjih godina za 62 kvadrata u kojima živi, plaćali su grijanje i do 430 kuna, a da nisu, kaže, potrošili niti jedan jedini impuls. Ovako, plaćaju tzv. paušal od 190 kuna i ne brinu jer troškove grijanja peletama drže pod kontrolom. – U našoj se zgradi još dva stana griju na drva, ostali su u sustavu grijanja kotlovnicom. No nitko ne pali sve radijatore u stanu. Neki se griju i na struju, a jedna gospođa ima plinsku bocu i grije se na plin. Pojedinci su i unatoč štednji imali i do 1300 kuna na mjesečnim računima za grijanje – objašnjava V. Zdjelar.



Ušteda će biti vidljiva već sljedeće zime, kaže Matija Mustač, direktor Poslovnog parka Virovitica d.o.o., koji je zadužen za održavanje zgrada i opskrbu toplinskom energijom. – Investicija je vrijedna oko 190.000 kuna s PDV-om, a modernizacijom kotlovnice “Obrtnik” građani bi već sljedeće sezone trebali imati kvalitetnije grijanje i račune manje za deset posto – procjenjuje Matija Mustač. Radovi će obuhvatiti ugradnju dva plamenika, automatike, cirkulacijske pumpe te plinomjera.

