Kandidat HDZ-a za načelnika Gradine Marko Ajček: U iduće četiri godine općina će biti pokrivena kanalizacijskom mrežom i plinom

Marko Ajček preuzeo je funkciju obnašatelja dužnosti načelnika općine Gradina u prosincu prošle godine kada je nakon kratke i teške bolesti preminuo dotadašnji načelnik Dražen Peić, čiji je Marko bio zamjenik. Rođen je 1981. godine, a oženjen je suprugom Ivanom s kojom ima sedamnaestomjesečnog sina Nikolu. Marko je kandidat Hrvatske demokratske zajednice za načelnika na lokalnim izborima, a njegov program temelji se na poljoprivrednicima i mladima.

– U općini Gradina jako su bitne udruge kroz koje se mještani druže, pa tako i Dobrovoljna vatrogasna društva koja kod nas imaju veliku tradiciju. Uredit ćemo vatrogasni dom u Brezovici, te ćemo u Rušanima u njihov dom postaviti sanitarni čvor, a u vatrogasni dom u Gradini uvest ćemo plin.

U Gradini će se uskoro graditi vrtić, a cijela će općina biti pokrivena LED rasvjetom

Nadalje, jedan od važnijih projekata na kojima se trenutno radi je i kružni tok u središtu Gradine. Mogu istaknuti da će se u Gradini uskoro graditi i vrtić ukupne vrijednosti oko 4 milijuna kuna, te vatrogasno spremište vrijednosti oko 700 000 kuna, a sve to iz europskih fondova. U međuvremenu radimo projekt energetske rasvjete, odnosno, cijela općina bit će pokrivena LED rasvjetom iz razloga što su trenutne žarulje dotrajale i jako često se kvare, a s LED rasvjetom ćemo imati oko 70 posto uštede, te se neće morati često popravljati i mijenjati – istaknuo je Marko Ajček.

Besplatni udžbenici i iduće godine za sve osnovnoškolce

Proteklu školsku godinu Općina Gradina dodijelila je školarcima od 1. do 4. razreda besplatne udžbenike, dok ove godine Ajček planira da to budu učenici od 1. do 8. razreda.

– Želja nam je da svi osnovnoškolci s područja općine imaju besplatne udžbenike, a to ćemo napraviti od iduće školske godine. Također, plan je asfaltirati cestu Rušani – Žlebina, a izgradit će se i mrtvačnica u Budakovcu. Nadalje, u planu je izgradnja društvenog doma u Bačevcu koji će biti kapaciteta do stotinu ljudi. Također, u tijeku je izgradnja kanalizacije u Gradini, a u budućnosti će se širiti na Brezovicu i Bačevac, Rušane i tako dalje.

Nakon izgradnje kanalizacije i plinofikacije asfaltirat će se pješačke staze

– Idejni projekti su riješeni, a nagodinu očekujem nastavak izgradnje kanalizacije u Bačevcu, a isto tako, s obzirom da cijela općina Gradina prema Virovitici izlazi kroz Bačevac, tamo ćemo napraviti pješačke staze i proširenje ceste, ali po završetku radova na kanalizaciji. Asfaltirat će se pješačke staze i na području cijele općine. Sukladno tome kako bude išla kanalizacija, isto tako i plin koji će se uvesti u Gradini, Brezovici, Budakovcu i Detkovcu s obzirom na poljoprivredna gospodarstva kojima je potrebno zimsko grijanje u plastenicima, ali i sušarama, pratit će asfaltiranje pješačkih staza. Daljnja plinofikacija odnosit će se na Gradinski Lug, Rušane, Žlebinu i Novi Gradac. Znači, plan je da u iduće četiri godine općina Gradina bude pokrivena kanalizacijskom mrežom i da svako kućanstvo ima plin. Živimo u 21. stoljeću i to je ono što bi svi građani jednostavno morali imati – rekao je Marko Ajček. (hdz-vpz.com)