LIJEPE NA VININ NAČIN Problem uraslih dlačica

Dolazi vrijeme kada se želimo osloboditi dosadnih hlača i pustiti noge da “dišu”. I sama jedva čekam uskočiti u haljinice i suknjice. No, kakve bi mi žene bile da nemamo neki problem.

Ovaj članak posvetila bih djevojci koja mi je dala ideju, ali i svima vama koje vodite bitku s uraslim dlačicama.

Bilo da koristite britvice ili radite DEPILACIJU voskom, urastanje dlačica normalna je pojava jer dlačice rastu nazad pod kožu, a ne prema van. Bezopasna je, ali može dovesti do stvaranja ožiljaka, bakterijske upale ili samih kozmetičkih problema. Urastanje dlačica može uzrokovati čak i preuska odjeća.

No, vas zanima kako riješiti taj problem?! Evo nekoliko savjeta koje ću podijeliti s vama iz osobnog iskustva.

Prije svega bitno je pripremiti kožu. Jedna dobra kupka u toploj vodi omekšat će kožu i otvoriti pore. Na takvu kožu napravite peeling, može bilo koji. Osobno koristim pripravak koji sama napravim u kuhinji – smeđi šećer i med. Nakon toga možete obaviti DEPILACIJU ili BRIJANJE.

Što se tiče depilacije, najbolja opcija je šećerna pasta i svakako je najbolje posjetiti kozmetički salon s tom vrstom usluge. Ako koristite britvice, bilo bi najbolje da se depilirate u smjeru rasta dlačica. Važno je naglasiti da urasle dlačice ne izvlačite pincetom da ne bi došlo do infekcije. Koristite gel ili pjenu za brijanje jer će dezinficirati kožu. Nakon bilo kakve depilacije savjetujem vam da na kožu nanesete ulje čajevca ili lavande, djeluje smirujuće i antibakterijski.

U sljedećem broju Virovitičkog lista zadržat ću se na istoj temi, no nešto više ću reći o metodama odstranjivanja dlačica kao što je epilator i lasersko uklanjanje dlačica. Do tada još nosimo hlače. Pozdrav, drage moje čitateljice!

(www.icv.hr, vm)