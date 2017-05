LIJEPE NA VININ NAČIN Threading

Drage moje čitateljice pozdrav!

Jesmo li pripremile noge za kratke haljinice? Hm…. još ćemo malo pričekati s tim… Gumene čizme sve češće vadim umjesto sandala?

Evo nešto što možemo iščekivajući sunce. Današnja tema posvećena je DEPILACIJI lica.

Što je THREADING ?

Thred što bi značilo konac je metoda čupanja dlačica iz korijena. Ova konac metoda zapravo potiče iz Indije, a danas ju koriste diljem svijeta. Prilikom THREADING-a koristi se poseban antibakterijski konac načinjen od 100 posto pamuka i svile. Da ne bi mislile da je to tako jednostavno, konac se ispreplete na poseban način i može čupati više dlačica odjednom i to već od 1 milimetar dužine. Ova metoda je najpreciznija i najčišća za odstranjivanje obrva, nausnica i ostalih nepoželjnih dlačica lica.

THREADING metoda preporučiva se svima osjetljive kože i niskog praga boli. Temeljito uklanja sve dlačice nježno i uz to ne iritira i ne skida gornji sloj kože poput voska. No, najbolje u ovoj metodi koncem je što dlačice sporo rastu i biti će mirne od 4 do 8 tjedana. Pogodno je za oba spola jer se koža ne tretira nikakvim preparatima samo ju je potrebno dezinficirati prije tretmana te se nanese aloe vera na kraju istog.

Iako ne nudi svaki salon uslugu depilacije koncem, svejedno ih ima.

Odvažite se probati i podijelite svoje dojmove.

Lijep pozdrav

(www.icv.hr, Vina Medved)