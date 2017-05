Lokalni izbori 2017. – birališta otvorena do 19 sati

Na području cijele Republike Hrvatske, odnosno u 428 općina, 127 gradova i 21 županiji, pa tako i u Virovitičko-podravskoj, danas se održavaju lokalni izbori koje će nadgledati 12.043 promatrača. Na ovim izborima birači će dobiti četiri vrste glasačkih listića: za izbor članova općinskog/gradskog vijeća, za izbor članova županijske skupštine, za izbor općinskog načelnika/gradonačelnika i za izbor župana.

Danas do 19 sati, odnosno do zatvaranja birališta, traje izborna šutnja za vrijeme koje se zabranjuje javno predstavljanje i obrazlaganje izbornih programa, nagovaranje birača da glasuju za određenu listu ili kandidata, objavljivanje procjena izbornih rezultata kao i objavljivanje prethodnih, neslužbenih rezultata izbora, izjava i intervjua sudionika. Prvi izborni rezultati bit će poznati oko 21 sat, a glavnina rezultata do 2 sata ujutro u ponedjeljak. Pravo glasa na području Virovitičko-podravske županije, prema popisu glasača od 12. svibnja, ima 71 495, od toga samo u Virovitici 18 498 birača. (www.icv.hr; bg)