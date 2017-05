Ministrica Murganić: Povećava se iznos naknade za vrijeme roditeljskog dopusta s 2.660,80 kuna na 3.991,20 kuna

Nakon današnje sjednice Vlade, na kojoj je utvrđen prijedlog Zakona o izmjenama i dopuni zakona o rodiljnim i roditeljskim potporama, ministrica demografije, obitelji, mladih i socijalne politike Nada Murganić dodatno je, na konferenciji za medije, pojasnila odredbe ovog zakonskoga prijedloga novinarima. Radi se o samo jednoj od mjera koje Vlada poduzima, suočena s nepovoljnim demografskim kretanjima koja predstavljaju dugoročnu prijetnju razvoju Hrvatske.

Zakon se predlaže s ciljem demografske revitalizacije Hrvatske, što je, uz aktivnosti na rastu i razvoju gospodarstva jedan od prioriteta Vlade. Usmjeren je ka jačanju obitelji, njezine ekonomske stabilnosti i poticanju majčinstva te poticanju na korištenje roditeljskog dopusta oba roditelja.

Izmjene se odnose na povećanje maksimalnog iznosa naknade plaće koja se isplaćuje za vrijeme korištenja roditeljskog dopusta za zaposlene roditelje drugih šest mjeseci, s dosadašnjih 2660,80 kuna na 3.991,20 kuna. Povećava se i naknada za nezaposlene te zaposlene roditelje koji ne zadovoljavaju zakonom propisani uvjet staža osiguranja – 12 mjeseci neprekidno ili 18 s prekidima – i to s 1663 kune na 2328,20 kuna.

Naknada roditeljima koji imaju pravo na roditeljski dopust za blizance, treće i svako sljedeće dijete do treće godine života djeteta, povećava se sa 1663 kune na 2328,20 kuna. Povećava se i novčana potpora za zaposlene i samozaposlene roditelje koji koriste dopust radi njege djeteta s težim smetnjama u razvoju i to s 2161 kune na 2328 kuna te za rad s polovicom punog radnog vremena radi pojačane njege djeteta, kao i druga prava povezanih skupina korisnika, i to sa 1663 na 2328,20 kuna.

– U prijedlogu se povećavaju naknade, a ne prava osiguranika ili onih koji to nisu – objasnila je Murganić.

Zakon koji je na snazi od 2009. godine doživio je, uz ovu, još nekoliko izmjena pa Vlada namjerava donijeti jedan novi, kvalitetan i sveobuhvatan zakonski dokument, kojim će se ravnopravnije i pravednije mijenjati i ostale odredbe, najavila je ministrica.

Naglasila je da je, s obzirom da se primjena zakona očekuje u drugoj polovici 2017. u proračunu za njegovu provedbu osigurano 156 milijuna kuna na poziciji Ministarstva te još 6 milijuna kuna u Hrvatskom zavodu za zdravstveno osiguranje.

– Radi se o strukturnom i sistemskom pristupu, kazala je Murganić, te su dodatna sredstva od 313 milijuna kuna, s dodatnih 12 milijuna iz HZZO-a, osigurana i za 2018. te još 347 milijuna za 2019. To je ono što ovaj prijedlog zakona čini održivim – dodala je ministrica.

Pojasnila je da od 1. srpnja, kada počinje primjena Zakona, potpore mogu koristiti roditelji bez obzira u kojem su mjesecu korištenja svog rodiljnog dopusta.

Naglasila je da je vrijednost ovoga Zakona u tome što se radi o sistemskom i dugotrajno održivom rješenju. Dodala je i da je sveobuhvatniji, pravedniji, trajniji i sigurniji. „Naravno da nećemo odustati od daljnjih pomoći našim mladim obiteljima. Ovo je početak, a u skladu s proračunskim mogućnostima ili ćemo povećavati sve naknade usmjerene ka obiteljima ili ćemo omogućiti ostvarivanje novih prava“, poručila je ministrica. (www.vlada.hr)