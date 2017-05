Mladi tenisač Dominik Sabolić 2. u parovima u Osijeku

Na Otvorenom prvenstvu Osijeka do 12 godina sudjelovao je i Dominik Sabolić, član TK Didona iz Virovitice. Dominik je u paru s Davidom Omazičem (Medveščak) osvojio 2.

mjesto. U pojedinačnoj konkurenciji Dominik je došao do četvrtfinala. Sljedeći vikend Dominik igra na Prvenstvu Hrvatske za uzrast do 12 godina u Čakovcu. (www.icv.hr)