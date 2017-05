Mraz “pobrao” jagode – štetu prijavite do 25. svibnja

Općina Suhopolje proglasila je stanje elementarne nepogode zbog štete na poljoprivrednim kulturama nastale mrazom koji je 22. travnja ove godine pao na području Suhopolja. Fizičke i pravne osobe mogu prijaviti štetu na poljoprivrednim kulturama (osobito jagodama i trajnim nasadima) u prostorima Općine Suhopolje od 17. do 25.5., u periodu od 8 do 14 sati. Prilikom prijave štete, nužno je predočiti LIST B za 2017. godinu, koji je izdala Agencija za plaćanje u poljoprivredi, ribarstvu i ruralnom razvoju te kopiju osobne iskaznice. Osobe koje su zemlju dale na korištenje poljoprivrednim zadrugama trebaju se javiti svojim zadrugama radi dogovora o nositelju prijave štete, ističu u Povjerenstvu. Iz općinskog Povjerenstva za procjenu štete od elementarne nepogode poručuju i da je moguće prijaviti samo one kulture koje su bile prijavljene u upisnik za ovu godinu.

(www.icv.hr, mlo; Foto: Ilustracija)