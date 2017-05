U prepunom Hrvatskom domu u Suhopolju održan veliki predizborni skup za načelnika Sinišu Horvata i župana Igora AndrovićaU prepunom Hrvatskom domu u Suhopolju održan veliki predizborni skup za načelnika Sinišu Horvata i župana Igora Androvića

Od 1990. godine, Hrvatski dom u Suhopolju nikada nije bio ovako pun kao u srijedu navečer 17. svibnja. Mnoštvo mještana općine Suhopolje došlo je dati potporu koaliciji stranaka okupljenih oko Hrvatske demokratske zajednice.

Ovom veličanstvenom predizbornom skupu nazočili su: potpredsjednik Hrvatske demokratske zajednice i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić, saborski zastupnik i predsjednik HDZ-a Virovitičko-podravske županije Josip Đakić, kandidat za župana Virovitičko-podravske županije Igor Andrović, kandidati za njegove zamjenike Marijo Klement i Darko Žužak, županijski predsjednik HSP AS Renato Poldrugač, ravnatelj Središnje agencije za financiranje i ugovaranje Tomislav Petric, načelnik Općine Suhopolje Marijan Brlek, načelnik Općine Crnac Mato Damjan, kandidat za načelnika Suhopolja Siniša Horvat, kandidat za njegovog zamjenika Goran Doležal…



Nakon predstavljanja liste HDZ-a i HSLS-a za Općinsko vijeće općine Suhopolje, nazočnima se, sa štakama, slomljenom nogom i često prekidan pljeskom, obratio kandidat za novog načelnika Siniša Horvat:

– Donosimo kontinuitet, odnosno nastavljamo sve započete projekte. Posebno sam zadovoljan što smo danas započeli radove na obnovi dvorca Janković i uvjeren sam da ćemo kroz vrlo kratko vrijeme imati najljepši dvorac u Slavoniji. Na tome sam posebno zahvalan mojem prethodniku, načelniku Marijanu Brleku, ali i čovjeku čija je vizija i dovela do ove obnove, ministru Tomislavu Tolušiću. Ono po čemu se naš program razlikuje od ostalih je prvenstveno taj da ga mi imamo, a u njemu smo naveli sve projekte koje ćemo na kraju i ostvariti – dodao je Siniša Horvat.

Predstavljeni su i kandidati koalicije HDZ – HSLS – HSP – HSP dr. Ante Starčević – HDSSB liste za Županijsku skupštinu čiji je nositelj Tomislav Tolušić.



Prisutnima se, popraćen brojnim ovacijama. obratio kandidat HDZ-a za župana Virovitičko-podravske županije Igor Andrović:

– U Suhopolju se ne samo osjećam kao kod kuće, nego jesam kod kuće. Tu mi je još uvijek baka, odrastao sam ovdje, igrao se u parku u dvorcu, išao na utakmice Mladosti 127… Bio sam ovdje i jutros, na otvorenju radova na Dvorcu Janković, a dolazit ću i dalje jer planiramo imati još bolju suradnju između Općine Suhopolje i Županije. Ne možemo biti društvo razvoja bez ulaganja u obrazovanje. Da svako dijete na području naše županije ima jednake uvijete školovanja. Moj prethodnik, Tomislav Tolušić, izgradio je i obnovio više od 30 škola, a na meni ostaje da dovršim te izgradnje i obnove te da ih opremimo novim i modernim računalima i uložimo u obrazovanje učitelja i profesora – dodao je Igor Andrović.



Nazočnima se obratio i predsjednik Županijskog odbora HDZ-a VPŽ saborski zastupnik Josip Đakić:

– Ovakvu podršku, kao ovdje u Suhopolju, mnogi bi željeli. Paralelno s ovim skupom održava se i skup naših političkih protivnika u Slatini, koji je posjetilo otprilike 26 ljudi. To je pokazatelj da ova koalicija, okupljena oko Hrvatske demokratske zajednice, ima prepoznat program i veliku potporu ljudi s ovih prostora. Mladi kandidati, Siniša i Igor, sigurno su dobar izbor jer imaju potrebno znanje, što su i dokazali u svim dosadašnjim projektima koje su odrađivali. Pobjeda naših kandidata i lista koju ćemo ostvariti u prvom krugu bit će snažna, što je vidljivo i prema anketama koje su ovih dana objavljene. Zanimljivo je što kandidat HSS-a i SDP-a je prema anketama tek na trećem mjestu po potpori građana naše županije. To je znak da SDP-ovci iz inata ne glasaju za njega jer nije njihov kandidat, nego daju potporu kandidatu MOST-a Tomislavu Žagaru. Od nas je to jasno kao dan, naša stranka i koalicijski partneri daju potporu samo našim kandidatima – najboljim kandidatima – naglasio je Đakić.



Prisutnima se obratio nositelj liste za Županijsku skupštinu, ministar Tomislav Tolušić, koji je kazao:

– Zahvaljujući vama, i vašoj potpori, možemo vratiti osmjeh na lice poljoprivredniku i u Suhopolju, i Cabuni, i ostalim mjestima u našoj županiji. Da nema vaše velike potpore HDZ-u i koaliciji ne bismo imali toliko ljudi u Zagrebu, na koje možemo računati. Projekti koje smo započeli, sad imaju veću „prođu“ gore u Zagrebu. Svi mi gore sjedimo da pomognemo cijeloj Hrvatskoj, ali prvenstveno našoj županiji, ali i našem Suhopolju. Mladi i obrazovani kandidati Siniša, Goran, Igor, Marijo, su budućnost i općine Suhopolje i Virovitičko-podravske županije. Uz njihov radni elan i našu potporu, odradit će sve projekte i započeti nove. I zato, 21. svibnja, izađite i dajte potporu našim kandidatima i listama zbog svih projekata u općini Suhopolje i Virovitičko-podravskoj županiji – dodao je Tolušić. (www.hdz-vpz.com)