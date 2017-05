Prognoza Kristijana Paljara: Pred nama je “pakleno” ljeto

Polako nam se približava ljeto 2017. godine. Klimatološki, započinje 1.lipnja, a kalendarsko ljeto dolazi nam 21. lipnja 2017. godine u 06:24 sati. Analizirajući trenutni izlazni sezonski prognostički model ECMWF (European Centre for Medium-Range Weather Forecasts) kakvo bi ljeto 2017. godine na području Hrvatske trebalo biti? Što možemo očekivati tijekom lipnja, srpnja i kolovoza?

Prema riječima Kristijana Paljara, temperature zraka – biti će više „toplije“ (+1°C/+2.5°C) od višegodišnjih prosječnih vrijednosti (1961.-1990.). Naravno da su izgledni periodi viših (+) ali i nižih (-) temperaturnih anomalija. Veća vjerojatnost izraženijeg pozitivnog temperaturnog odstupanja je početkom te krajem ljeta.

Velika je vjerojatnost izraženih toplinskih valova osobito početkom i krajem ljeta. Toplinski valovi posljednjih godina sve su brojniji i duži. Koliko će živa u hladu meteorološkog zaklona rasti, teško je reći? Možda se približimo +40°C. Velika je vjerojatnost, da ćemo ove ljetne sezone imati toplinske valove češće i dugotrajnije u odnosu na ljetnu sezonu 2016. godine.

Oborine – tijekom ljeta 2017. godine očekujemo „manjak“ oborina u odnosu na višegodišnji prosjek.

Najveća vjerojatnost za nedostatak oborina „manjak oborina“ je početkom i sredinom ljeta 2017. godine. Nije iz goreg reći kako za vrijeme jedne ljetne oluje (Cb) lokalno može pasti mjesečna ako ne i višemjesečna količina oborina (mm) tako da je kod prognoziranja oborina teško biti pouzdan. No, postoji jedna druga opasnost. Tijekom ljeta kada na zgrijanu podlogu po visini dođe hladniji i vlažniji zraka gotovo uvijek dolazi do olujnih atmosferskih procesa (Cb). Osjetno toplije „vruće“ ljeto vrlo vjerojatno će obilježiti lokalno i izraženije grmljavinske oluje. Gdje, kada? Odgovor na to pitanje teško da će netko odgovoriti. Ljetna sezona 2017. godine ponovno će donijeti već uobičajenu iznadprosječnu toplinu/vrućinu. Možda „padne“ i koji rekord? Sustavi navodnjavanja i klimatizacijski uređaji i ove ljetne sezone više nego potrebni. (www.icv.hr, kp)