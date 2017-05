Slatinsko obrtništvo izgubilo dvojicu uglednih članova Nikicu Ivezića i Stjepana Tureka

9. svibnja 2017. bio je zlokoban za slatinsko i virovitičko-podravsko obrtništvo jer su ga napustila dva poznata i ugledna člana. Nakon kratke i teške bolesti u 63. godini preminuo je Nikica Ivezić, poznati ugostitelj i član lovačkih udruga. Od 1998. do 2012. godine bio je vlasnik obrta „Restoran Raj“ u Medincima kod Slatine, a od 2012. do danas obrt je nastavio voditi sin Goran. Gosp. Nikica bio je predsjednik sekcije ugostitelja, član Skupštine i Upravnog odbora Udruženja obrtnika Slatina u 3 mandata te član Skupštine i Ceha ugostiteljskog obrta u jednom mandatu u Obrtničkoj komori Virovitičko-podravske županije i za svoje aktivnosti dobio je nekoliko priznanja.

Gosp. Stjepan Turek tragično je preminuo skupa sa suprugom i kćerkom u prometnoj nesreći. Bio je vlasnik obrta za dimnjačarske usluge u Slatini od 1975. do 2006. godine, kada obrt nastavlja voditi sin Stjepan ml. sve do danas. Bio je jedan od najpoznatijih, uglednih i časnih obrtnika na području Virovitičko-podravske županije i šire te vrlo aktivan u obrtničkom komorskom sustavu. Obnašao je dužnost člana Skupštine i Upravnog odbora Udruženja obrtnika Slatina u 3 mandata i člana Nadzornog odbora u 1 mandatu te člana Nadzornog odbora Obrtničke komore Virovitičko-podravske županije. Također, već 20 godina predsjedava ispitnom komisijom za polaganje majstorskog ispita u zanimanju dimnjačar te mu je za veliki trud i angažiranost Komora 1999. dodijelila Diplomu za uspjehe u strukovnom obrazovanju i 2005. Povelju za izniman doprinos i iskazanu potporu radu Komore. (www.ok-vpz.hr)