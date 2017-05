UŽIVO Prvi neslužbeni i nepotpuni rezultati Lokalnih izbora: Ivica Kirin suvereno pobijedio u prvom krugu, Igor Andrović bit će župan Virovitičko-podravske županije

Igor Andrović bit će novi župan Virovitičko-podravske županije. Prema prvim neslužbenim rezultatima, prema obrađenih gotovo 80 posto glasačkih mjesta, Andrović je dobio 57,24 posto povjerenja glasača u Virovitičko-podravskoj županiji. Iza njega slijedi Zdravko Dijaković s 24,00 posto glasova te Tomislav Žagar koji je skupio 14,52 posto glasova.

Koalicija HDZ – HSLS – HSP AS – HSP – HDSSB nositelja Tomislava Tolušića, pobjednik je i za Županijsku skupštinu. Osvojili su 59,16 posto glasova. Slijedi koalicija SDP – HSS – HNS – HSU koja je dobila 25,21, treći je Most – HSPD sa 12,11 posto glasova.

U Gradu Virovitici premoćno je pobijedio Ivica Kirin koji će i u novom mandatu biti gradonačelnik Virovitice. On je osvojio 60,43 posto glasova. Dražen Kurečić je dobio 21,22, a Siniša Prpić 15,46 posto glasova.

U utrci za Gradsko vijeće Grada Virovitice, pobijedila je lista HDZ – HSLS – HSP AS s 57,39 posto osvojenih glasova. Slijedi SDP – HSS – HNS s 22,58 posto glasova, a potom lista MOST – HSPD sa 17,29 posto glasova.

U Pitomači će načelnik općine biti Željko Grgačić koji je osvojio 56,16 posto glasova, a Danijel Bijuk ih je skupio 40,39 posto.

Čačinci – Mirko Mališ će biti novi/stari načelnik. Osvojio je 61,15, a Ivan Jerbić 34,46 posto glasova.

Čađavica – Novi/stari načelnik će biti Mirko Rončević. Osvojio je 57,76, a Antun Martinčević 24,55 posto glasova.

Lukač – Đuro Bukvić je na području općine Luka dobio 79,24, a Marijan Moslavac 18,38 posto glasova.

Mikleuš – Milan Dundović je slavio sa 64,62 posto glasova, ispred Alena Mazalice koji je dobio 32,14 posto glasova.

Nova Bukovica – Tomislav Bračun dobio je 49,40, ispred Željka Vencla koji ima 47, 52 posto glasova.

Orahovica – Josip Nemec je na području grada Orahovice osvojio 44,07 , a Ana-Marija Petin 30,40 posto glasova.

Slatina – Ivan Roštaš je u Slatini dobio 37,69, a Ostrošić 34,70 posto glasova.

Suhopolje – Novi načelnik Općine Suhopolje bit će Siniša Horvat koji je dobio povjerenje 62,68 posto birača, dok je Damir Keleković dobio 8,67 posto.

Špišić Bukovica – Novi/stari načelnik Špišić Bukovice bit će Hrvoje Miler. Osvojio je 53 posto glasova ispred Damira Hrvoića koji ima 28,73 posto.

Zdenci – U Zdencima slavi Tomislav Durmić s osvojenih 60,02 posto, dok Mato Barukčić ima 26,72 posto.

Uskoro opširnije… (www.icv.hr, mb)