Veliki predizborni skup za načelnika Matu Damjana i župana Igora Androvića održan u Crncu

U prepunom Društvenom domu u Crncu održan je predizborni skup HDZ – HSLS – HSP – HSP AS – HDSSB za Virovitičko-podravsku županiju, te HDZ-a i HSLS-a za Općinsko vijeće za Općinu Crnac. Predizbornom skupu nazočili su: potpredsjednik Hrvatske demokratske zajednice i ministar poljoprivrede Tomislav Tolušić, saborski zastupnik i predsjednik HDZ-a Virovitičko-podravske županije Josip Đakić, kandidat za župana Virovitičko-podravske županije Igor Andrović, kandidati za njegove zamjenike Marijo Klement i Darko Žužak, saborska zastupnica Vesna Bedeković, obnašateljica dužnosti župana Virovitičko-podravske županije Sanja Bošnjak, županijski predsjednik HSLS-a Miroslav Venus, potpredsjednik županijskog HDZ-a i gradonačelnik Orahovice Josip Nemec, općinski načelnici i kandidati HDZ-a za načelnike: Mirko Mališ (Čačinci), Željko Vencl (Nova Bukovica), Marijan Brlek (Suhopolje), Milan Dundović (Mikleuš), Tomislav Durmić (Zdenci)…



Nakon predstavljanja liste HDZ-a za Općinsko vijeće, nazočnima se obratio sadašnji i budući načelnik Općine Crnac Mato Damjan, koji je podsjetio na odrađene projekte na području cijele općine te dodao:

– Dok sam ja postao načelnik 2005. godine, u općini je bila jedna stipendija. Danas svaki student dobiva stipendiju. Ulagali smo u škole i izgradili dječja igrališta. Brinemo za našu djecu i cilj nam je stvoriti od ove općine sredinu u kojoj se ugodno živi. Kako bismo mogli nastaviti provoditi sve započete projekte, na izborima 21. svibnja zaokružite broj 1 za načelnika i za župana, te broj 1 za Općinsko vijeće kao i za Županijsku skupštinu – naglasio je Damjan.

Predstavljeni su i kandidati koalicije HDZ – HSLS – HSP – HSP dr. Ante Starčević – HDSSB liste za Županijsku skupštinu čiji je nositelj Tomislav Tolušić.

Nazočnima se potom obratio kandidat HDZ-a za župana Virovitičko-podravske županije Igor Andrović, koji je ukratko predstavio svoj program i dodao:

– Za sve projekte koje smo radili zajedno s općinom, u vrijeme SDP-ove vlasti, nismo imali potporu ministarstava. Sada, dok imamo našeg ministra Tomislava Tolušića, za sve projekte s područja općine Crnac i Virovitičko-podravske županije, u svim ministarstvima imamo potporu, a pogotovo Ministarstvu poljoprivrede. Naša Razvojna agencija VIDRA povukla je za OPG-ove u posljednjih godinu dana 40 milijuna kuna iz EU fondova. Nekima očito smeta to što županijska razvojna agencija pomaže svim svojim poljoprivrednicima, jer su im puna usta VIDRA-e sad u kampanji. To samo govori o njima i njihovom znanju i informiranosti – kazao je Andrović.



Prisutne je pozdravio i predsjednik Županijskog odbora HDZ-a, saborski zastupnik Josip Đakić:

– Da bismo odradili sve zacrtane projekte, moramo imati sposobne i iskusne ljude, ali i mlade ljude koji imaju energije i radnog elana. To smo i pokazali postavljanjem mladog kandidata za župana u liku Igora Androvića. On se već dokazao na brojnim projektima kao što su sajam Viroexpo i Poduzetnički inkubator koji je u vrijeme dok je on bio direktor, imao više od 15 „stanara“. Imali smo najmlađeg župana, sada i mladog ministra, a i s mladim Igorom, pokazujemo da su naša orijentacija i naša budućnost mladi ljudi – naglasio je Josip Đakić.



Nazočnima se obratio i nositelj liste za Županijsku skupštinu, ministar u Vladi RH Tomislav Tolušić:

– Načelnik s iskustvom i koji definitivno ima moju punu potporu. Zahvaljujući vama, ja sam danas na čelu ministarstva. U mom ministarstvu su i novci iz Europske unije za razvoj ruralnog razvoja. To je priča koju je Mato govorio, jer tu je i izgradnja dječjih vrtića i još puno stvari koje će olakšati život vas na selu. Igor je moj prijatelj, puno projekata smo odradili skupa, neki od njih su i na području ove općine. I imat će moju punu potporu kao novi župan i kao što sam već sto puta ponovio, uvjeren sam da će biti uspješniji župan od mene – kazao je Tolušić. (www.hdz-vpz.com)