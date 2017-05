U vinariji “Stari podrum” svečano je flaširano 1864 boce pjenušca “Slatinski biser” u sjećanje na prvi hrvatski pjenušac

U vinariji Stari podrum u Slatini flaširano je 1864 boce pjenušca „Slatinski biser“. Ovaj broj boca odabran je da se na simboličan način obilježi godina kada je pokrenuta proizvodnja prvog hrvatskog pjenušca u vinariji Kneza Schaumberg – Lippea.

Prije samog flaširanja Ivan Halas, jedan od vlasnika vinarije s gostima je obišao Gradski muzej gdje je ravnateljica Dragica Šuvak upoznala prisutne sa poviješću te vinske priče. U razdoblju od 1864. do 1912. godine, u Starom podrumu je postojala tvornica pjenušavog vina kneza Schaumburg-Lippea. Pjenušac, roze boje, proizvodio se od grožđa proizvedenog na slatinskom području i to je bila prva tvornica pjenušca na hrvatskom tlu. Od 1912. godine pa do danas pjenušac se nije proizvodio u komercijalne svrhe.

Samo flaširanje odvijalo se u podrumima gdje je svatko od gostiju koji su uveličali ovo događanje osobno flaširao „svoju“ bocu na koju se nakon toga potpisao i predao na skladištenje i sazrijevanje.

Od brojnih gostiju koji su uveličali ovaj događaj spomenimo obnašateljicu dužnosti župana Virovitičko-podravske županije Sanju Bošnjak, gradonačelnika Grada Slatine Ivana Roštaša, županijskog pročelnika za gospodarstvo, poljoprivredu i europske fondove Igora Androvića, direktoricu TZ Grada Slatine Helenu Hegediš, ravnateljicu GRAS-a Danijelu Maravić.

Spomenimo i da se pjenušac u Starom podrumu radi u potpunosti prirodno i ručno, odnosno prema Dom Pérignon-ovoj metodi proizvodnje. (www.radioslatina.hr, Fotografije: Marijo Kokorić)