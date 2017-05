Virovitičke košarkašice sedme u Hrvatskoj

Ženski košarkaški klub Virovitica ostvario je najveći uspjeh od osnivanja. Na Prvenstvu Hrvatske održanom u Đurđevcu i Virju mlade Virovitičanke (igračice do 11 godina) odličnim igrama osvojile su sedmo mjesto. Iako ih žrijeb nije mazio te su se u grupi našle s mladim nadama državnih prvakinja ŽKK Medvešćak iz Zagreba i kasnijim pobjednicama Prvenstva ŽKK Ragusa iz Dubrovnika, Frajlice su svojom igrom oduševile navijače. Odlučujuća utakmica za bolji plasman je bila protiv podmlatka državnih prvakinja. Očekivala se lagana pobjeda Zagrepčanki no žilave i borbene Virovitičanke do posljednjih sekundi držale su favorizirane košarkašice Medvešćaka u neizvjesnosti. Na kraju je završilo s tijesnih 26:21 u utakmici u kojoj je u potpunosti zakazao šut i slobodno se može reći da je strah učinio svoje što je bilo i glavni razlog poraza. I u utakmici protiv najbolje Raguse semafor na poluvremenu pokazivao je egal. No u drugom dijelu, predvođene najboljom igračicom turnira Ellom Majstorović, dubrovačka Ragusa je ipak slomila otpor Frajlica.

Preostale su dvije utakmice za sedmo mjesto što se slobodno moglo nazvati i prvenstvo Slavonije jer su se Virovitičanke susrele s najbolja dva slavonska kluba i to prvo sa ŽKK Brod iz Slavonskog Broda, a nakon toga i sa ŽKK Borovo-Vukovar iz Vukovara. U obje utakmice pobjeda Virovitičanki nije niti u jednom trenutku dolazila u pitanje te su osim odličnog osvojenog sedmog mjesta u Hrvatskoj mlade Virovitičanke dokazale da se u Virovitici igra najbolja ženska košarka u Slavoniji u ovoj kategoriji.

Da smo samo malo sreće imali sa žrijebom mogli smo doći i do medalje, na prvi pogled pomalo nezadovoljno rekao je trener Virovitičanki Robert Fritz. Dokazali smo da se sa svim ekipama u ovom godištu u Hrvatskoj možemo nositi, što mi moram priznati zvuči pomalo nestvarno, no očito je tako, kratko je izjavio strateg Frajlica te na osim pohvale za odlične igre svim igračicama, nije zaboravio zahvaliti prvenstveno upravi kluba, te roditeljima i sponzorima na čelu s Gradom Viroviticom bez kojih ovog uspjeha ne bi bilo.

ŽKK Medveščak-ŽKK Virovitica: 26:21

Deskar M. 10, Škribanek 7, Cindrić La. 3, Ramljak 1, Kalaš, Cenger, Gverić, Deskar H., Kovač, Ivačić, Kurjančić, Cindrić La, Majetić, Marjanović, Ištvanović.

ŽKK Ragusa Dubrovnik-ŽKK Virovitica: 55:31

Cindrić La. 8, Deskar M. 8, Cindrić Lu. 4, Kalaš 3, Kurjančić 3, Škribanek 3, Ramljak 2, Cenger, Gverić, Deskar H., Ivačić, Kovač, Majetić, Marjanović, Ištvanović.

ŽKK Virovitica-ŽKK Brod: 36:17

Škribanek 8, Cindrić La. 6, Cindrć Lu. 6, Deskar M. 3, Ramljak 3, Kurjančić 3, Marjanović 3, Deskar H. 2, Ištvanović 2, Cenger, Gverić, Kovač, Ivačić, Majetić, Kalaš.

ŽKK Virovitica-ŽKK Borovo Vukovar: 36:24

Ramljak 8, Cindrić Lu. 8, Kurjančić 6, Škribanek 3, Deskar M. 3, Ivačić 2, Cindrić La. 2, Majetić 2, Kalaš 2, Cenger, Gverić, Deskar H., Kovač, Marjanović, Ištvanović. (www.icv.hr, rc)