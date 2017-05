Virovitički plivači sjajni na mitingu u Barcsu

Na međunarodnom mitingu u Barcsu nastupili su i članovi Plivačlkog kluba Virovitica

Ovoga puta do postolja su došli Filip Borković na 50m prsno osvojiši drugo mjesto, Stribor Gvojić je doplivao do trećeg mjesta u disciplini 50m leptir, a Hana Piria (treće natjecanje u Barcs-u i treća medalja) došla je do bronce u disciplini 25 metara prsno. Zaveslaj do medalje i na četvrtom mjestu ostali su Ana Meter u disciplinama 50m leptir i 100 mješovito, Ema Borković u diciplini 50m prsno, Domagoj Železić na 50m leđno, Marija Iličić 25m prsno, Filip je bio blizu medalje i na 50m kraul, dok je Striboru postolje izmaklo na 100m mješovito. Ne traba zaboraviti ni ostale koji su plivali, iako nisu došli do postolja postavili su svoja najbolja vremena u određenim disciplinama, Zara Majetić, Nika Budeš, Mia Meter, Bartol Brlas, Ivan Iličić, Rea Rengel, Tijana Grdenić, Nea Trešćec, a posebno one kojima je ovo bilo prvo natjecanje Josip Borbaš, Timea Brlas i Borna Lacko. (pk-virovitica)