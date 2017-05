Sve više domaćih proizvođača traži podršku PDCK-a, suradnju ostvarili i s ERA Grupom koja bilježi iznimne rezultate u osvajanju inozemnih tržišta

Panonski drvni centar kompetencija u Virovitici, jedan od prvih projekata u RH financiranih iz Strukturnih fondova EU i jedini takav centar za drvnu industriju u Hrvatskoj i široj regiji, proglašen je jednim od najuspješnijih lokalnih EU projekata u razdoblju 2015.-2016. od strane Ministarstva regionalnog razvoja i EU fondova. Ovo vrijedno priznanje predstavlja jedan veliki plus za Virovitičko-podravsku županiju i Razvojnu agenciju VIDRA, ali i sve one koji su bili uključeni u projekt.

Priznanje je time veće jer Centar operativno djeluje tek nekoliko mjeseci, a već bilježi prve rezultate…

– Bilo je potrebno određeno vrijeme i motivacija naših poduzetnika da bi prihvatili novi način razmišljanja u smislu razvoja proizvoda. Riječ je o instituciji koja je „nova“ kako po konceptu, tako i tehnologijama. To je ono čime se u konačnici ponajviše bavi Drvni centar. Sada su nam stvoreni određeni preduvjeti što se tiče financijskih sredstava upravo za realizaciju njihovih ideja. Napravili smo mrežu suradnje s dizajnerima, što je jedan od ključnih preduvjeta i imamo umreženu suradnju s našom znanstvenom zajednicom koja svakako može pripomoći. – rekla je direktorica Panonskog drvnog centra kompetencija Ivana Filipović.

PROMICANJE INOVATIVINOG PRISTUPA I NOVIH TEHNOLOGIJA

Aktivno djelovanje urodilo je plodom i naše domaće tvrtke su prepoznale dodanu vrijednost proizvoda koju pruža Panonski drvni centar.

– Tako je. Od naših domaćih tvrtki na području Virovitičko-podravske županije suradnju smo uspostavili s Drvnim Centrom Suhopolje, tvrtkom Contorte, Palkovićem, Drvenim konstrukcijama iz Voćina te Wood-om j.d.o.o. Dakle to su sve poduzetnici s kojima već operativno razrađujemo njihove ideje.

Jedan od najvećih uspjeha koji je u ovih nekoliko mjeseci operativnog djelovanja ostvario PDCK je suradnju s ERA Grupom. Hrvatski brend ERA je ime za ekološki namještaj, dizajniran od strane domaćih dizajnera s proizvodnjom isključivo u Hrvatskoj. U proizvodnji se poštuju principi eko dizajna i koristi se hrvatsko drvo.

– Krenuli smo u razradu projektnih ideja i zajednički razvoj proizvoda s Era Grupom. Iznimno smo ponosni zbog toga što je riječ o tvrtki koja je prepoznatljiva ne samo diljem Hrvatske, već i cijele Europe u razvoju inovativnih, dizajniranih koncepata namještaja visoke kvalitete. – ističe Ivana Filipović.

Nano tehnologije još su uvijek novitet u Hrvatskoj, ali i širem području…

– To je istina, no mi smo se ozbiljno uhvatili u koštac s time. Mislim da je vrijeme inovativnih pristupa i novih tehnologija. To sve može poboljšati proizvod poduzetnika, a dostupno je u našem Centru. Mi smo na raspolaganju svakome tko je zainteresiran za razvoj proizvoda i povećanje konkurentnosti. – kazala je Ivana Filipović.

ISKORAK U TRANSFERU TEHNOLOGIJAMA

Panonski drvni centar kompetencija odavno je iskoračio van granica Hrvatske te postaje prepoznatljiv i na europskom tržištu.

– Od niza događanja kojih smo bili sudionik izdvojila bih Austrijsko-hrvatske gospodarske susrete koje smo organizirali u suradnji s Austrijskim veleposlanstvom. Riječ ja zapravo bila o sastanku naših poduzetnika s poduzetnicima iz Austrije, odnosno proizvođačima tehnologija za obradu drva. Kada govorimo o transferu tehnologija s time smo napravili iskorak u smislu da cijeli taj transfer tehnologija, odnosno sve što je dostupno na tržištu, našim poduzetnicima bude i omogućeno- naglašava Ivana Filipović.

Drvni centar stoji na raspolaganju našim poduzetnicima i u stručnoj pomoći pripreme projekta, kao i same realizacije…

– Naglasila bih trenutno aktualan natječaj, radi se o Javnom pozivu za dodjelu potpora male vrijednosti za poticanje razvoja prerade drva i proizvodnje namještaja koji je raspisalo Ministarstvo poljoprivrede. Radi se o pet mjera koje uključuju izgradnju objekata, nabavu tehnologija, razvoj samih proizvoda, mogućnost medijskih kampanja… Dakle, to su sve mjere koje omogućuju našim poduzetnicima sufinanciranje njihovih ideja i realizaciju projekata. Drvni centar kao takav stoji im na raspolaganju kako bi osigurali ta sredstva Na raspolaganju smo svim našim poduzetnicima u svim njihovim teškoćama i izazovima s kojima se susreću. Tu smo da bismo pružili podršku i pomoć pri realizaciji njihovih ideja – rekla je Ivana Filipović. (www.icv.hr, mb)