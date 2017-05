Željko Vencl, kandidat za načelnika Nove Bukovice: Mala općina koja je u 2015. godini bila jedno od najvećih gradilišta u ovom dijelu RH

Kandidat za načelnika Općine Nova Bukovica na predstojećim lokalnim izborima je aktualni načelnik Općine Željko Vencl. Željko je rođen 1967. godine u Osijeku, a odrastao je u Novoj Bukovici gdje i danas živi. Od 1989. godine je u obrtničkim vodama te je vlasnik trgovačkog i ugostiteljskog objekta u Novoj Bukovici. Oženjen je i otac dvadesetšestogodišnjeg sina. Na čelu Općine je od 2013. godine i to mu je ujedno prvi politički angažman. Kao svoj hobi Željko navodi lov, a prije no što je postao načelnik, 6 godina je bio predsjednik Lovačke udruge „Jelen“ Nova Bukovica.

Željko ističe da je proračun Općine 2013. bio 2,8 milijuna kuna, dok je sada porastao na 4,5 milijuna kuna s time da je iz EU fondova povučeno oko 15 milijuna kuna. Svoj prvi mandat na čelu Nove Bukovice zaključuje s brojnim kapitalnim projektima…

– Naš najznačajniji projekt u protekle četiri godine na području je izgradnja kanalizacijske mreže u naselju Nova Bukovica s kojom smo započeli krajem 2013. godine. Vrijednost cijele investicije je 17,5 milijuna kuna. Za sada je kanalizacijskom mrežom pokriveno pola naselja, a radovi su i nadalje u tijeku. Osim toga, tu je i rekonstrukcija ambulante opće i dentalne medicine u Novoj Bukovici. Ambulanta dentalne medicine s radom je započela nedavno, očekujemo da će uskoro i ambulanta opće medicine. – ističe Željko Vencl.

BESPLATNI UDŽBENICI ZA SVIH OSAM RAZREDA OSNOVNE ŠKOLE

Na području općine je proveden i niz ostalih, ne manje važnih projekata od iznimnog značaja za lokalno stanovništvo. Tako je, između ostalog, uređen Dom kulture u Novoj Bukovci, nabavljena je komunalna oprema za održavanje te mobilno reciklažno dvorište, napravljena je energetska obnova na OŠ Vladimira Nazora Nova Bukovica te Područnoj školi Miljevci….

– Tijekom protekle četiri godine radili smo i na uređenju poljskih putova, a napravljena je i rekonstrukcija niskonaponske mreže u naseljima Bukovački Antunovac i Miljevci, sada slijedi i u Donjoj Bukovici te nam nakon toga još preostaju naselja Dobrović, Bjelkovac i Donje Viljevo. Uz to, u Miljevcima su u tijeku radovi na izgradnji nogostupa u dužini 500 metara – rekao je aktualni načelnik i kandidat za načelnika Nove Bukovice u novom mandatu Željko Vencl.

Općina redovno pomaže i rad udruga s područja općine, a svojom politikom nastoji što je više moguće spriječiti odlazak mladih iz ove sredine.

– Uz sufinanciranje udruga pomažemo i u obnovi župne crkve Blažene Djevice Marije u Novoj Bukovici. Promijenjen je toranj star 110 godina, a sada su u tijeku radovi na obnovi fasade.

Također, ove godine smo izdvojili u Proračunu 100.000 kuna za nabavu školskih udžbenika za svih osam razreda osnovne škole, a novčanu naknadu za novorođenčad podigli smo sa 1.000 na 3.000 kuna. Pomažemo i našim studentima s mjesečnim iznosom stipendije od 600 kuna. – naglašava Željko Vencl.

NASTAVLJA SE S IZGRADNJOM KANALIZACIJSKE MREŽE, U PLANU I SPORTSKA DVORANA

Kandidat za načelnika ove male općine koja je u 2015. godini bila jedno od najvećih gradilišta u ovom dijelu Hrvatske ima ambiciozan plan i za naredni mandat.

– Nastavit ćemo s izgradnjom kanalizacijske mreže u naselju Nova Bukovica, a u planu imamo i gradnju sportske dvorane pri OŠ Vladimira Nazora Nova Bukovica. Ishodovali smo građevinsku dozvolu te ćemo projekt prijaviti za sufinanciranje iz EU fondova. Prijeko potrebna nam je izgradnja nogostupa u svim naseljima, a pogotovo u Novoj Bukovici gdje je prošla kanalizacijska mreža tako da ćemo paralelno s kanalizacijskom mrežom graditi i nogostupe. Uz to, prošli smo na natječaju Ministarstva graditeljstva i prostornog uređenja za LED rasvjetu na magistralnoj cesti u Novoj Bukovici. – govori nam Željko Vencl.

No to nije sve… U tijeku je ishodovanje građevinskih dozvola za mjesne domove u naseljima Gornje Viljevo i Bjelkovac, a sanirat će se i postojeći mjesni domovi. U planu je asfaltiranje ceste od Nove Bukovice do Gornjeg Viljeva, kao i gradnja staračkog doma za što već postoji zainteresirani investitor…. Kandidat za zamjenika načelnika Nove Bukovice je Đuro Sobol. (hdz-vpz.com)