Zlato za Saru Malčec u Zagrebu, Mihael Štefović srebrni, Maja Kozlinger brončana

U Zagrebu je održan Memorijal palim bojovnicima grada Zagreba, na kojem je sudjelovao i Karate klub Virovitica. Sara Malčec je u juniorskom uzrastu u katama osvojila zlatnu medalju, dok je u borbama do 53 kg bila srebrna. U kadetkinjama do 54 kg Maja Kozlinger osvojila je broncu, a u mlađim kadetima do 45 kg Mihael Štefović je osvojio srebrnu medalju. Mihael je nastupio i u katama te izgubio u meču za treće mjesto. U uzrastu mlađih kadetkinja u katama je nastupila i Karla Rogović koja se nije uspjela izboriti za plasman. Inače, na turniru je sudjelovalo oko 500 natjecatelja iz 50 klubova. (www.icv.hr, vle)