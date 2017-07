FOTO: Povratnički ČUF – Čačinci urban fest više nego opravdao očekivanja

To može samo rock i nitko drugi. Potvrdilo se i u Čačincima na 7. povratničkom ČUF-u, Čačinci Urban festu da jedino rock može napraviti pravu atmosferu i podići svačije ruke u zrak. Športsko-rekreacijski centra ”Rupa” bio je vrlo dobro popunjen, plesalo se i skakalo do sitnih jutarnjih sati, a kada se podvukla crta i organizator je bio više nego zadovoljan:

– Ja sam zadovoljan, a tako kažu i svi drugi ljudi iz organizacijskog odbora. Velik broj ljudi, sjajna zabava, cijelu večer bez i najmanjih problema, pobijedila je glazba, vratili smo rcok u Čačince. Hvala bendovima koji su došli, volonterima i savjeta mladih Čačinci i drugih mladih ljudi koji su nam pomogli, dečkima kuharima iz Konflikt showa, i naravno veliko hvala Turističkoj zajednici i Općini Čačinci bez kojih sve ovo ne bi bilo moguće. Ponosan san na sve nas, napravili smo veliku stvar i siguran sam da je ovo samo, rekao bih, početak nastavka, nastavka jednog sjajnog festivala, praznika dobre glazbe. – rekao je umjetnički ravnatelj ČUF-a Šime Milovac.

ČUF koji je ove godine organizirala Turisitčka zajednica i grupa mladih na čelu sa sjajnim glazbenikom Šimom Milovcem uz pomoć Općine Čačinci, otvorili su sjajni rockeri iz Vukovara, poznati Borovski štakori koji su na najbolji mogući način počeli zagrijavati atmosferu:

Atmosfera se sve više zagrijavala, kuhari iz Konflikt shova prodavali su sve više pulled porka, sendviči iz mini pušnice pokazali su se kao pun pogodak, a okus uistinu predobar. Vrtjela se Čufovača, sjajna rakija obitelji Milovac, napravljena specijalno za ovu prigodu, a uz nju, tko ju kuša, dobije i prepoznatljivi ČUF šamar.

Nakon Vukovaraca, pozornicu je zaokupirao bend Milost iz Đurđenovca koji su po prvi puta nastupili s novim vokalom, Sarom Fadljević koja je briljirala fenomenalnim vokalom. Prava ludnica nastala je dolaskom Tribute banda Zabranjeno pušenje koji su čini članovi Aura benda uz pomoć Igora Delača na bubnjevima i Marina Milovca na akustičnoj gitari.

Svi hitovi legendarnog sarajevskog rock benda pjevali su se u glas uz vokala, kako je on sam sebe nazvao Šimu Sexona. Do kraja programa atmosferu su do vrhunca dovela dva benda iz Slatine, Inkognito i The Muddy Breakdown te na kraju novoosnovani bend Seljačine iz Čačinca u svom debitantskom nastupu.

U svakom slučaju Šime Milovac kao umjetnički ravnatelj i ekipa oko njega uz po0moć svih institucija, odradili su vrhunski posao, ČUF i rock su se vratili na velika vrata, Čačinci mogu biti ponosni da imaju ovakve sjajne mlade ljude, glazbenike u svom mjestu koji znaju povući kad i kako treba. A posebno veseli da je rock ponovno ”in”, mladi skaču na pravu glazbu, a bili su tu i oni nešto stariji, provjerena rock škola, i sve je bilo na svom mjestu. ČUF je definitivno trijumf rock koji će još dugo trajati. (www.icv.hr, vg)