Požari prijete, vatrogasci apeliraju na građane da ne pale vatru na otvorenom

Topli ljetni dani zasigurno nikoga ne ostavljaju ravnodušnim, a vatrogasci – njima tada počinje sezona “intenzivnog rada”.

Požara nažalost ima cijele godine; zimi su to najčešće neispravni dimovodni kanali, u proljeće požari koji nastaju paljenjem otpada sa zelenih površina, a ljeti uz sve to postoji još niz razloga nastajanja vatre koja se često pretvara i u požare velikih razmjera iza kojih nestaju šume, obiteljske kuće, a nerijetko i ljudski životi. Da bi požara bilo što manje, institucije višestruko upozoravaju i pozivaju građane na oprez. Naoko beznačajna, pogrešna radnja može biti uzrokom velikog požara, a to nam je potvrdio i Anto Tutić, zapovjednik Javne vatrogasne postrojbe Virovitica.

TAMNIJA STRANA LJETA

– Ponovo upozoravamo, ne palite vatru na otvorenom prostoru ni iz kojeg razloga, ne ostavljajte ni najmanju paljevinu bez nadzora, upozorite druge da to ne čine i prijavljujte takve slučajeve. Na stotine je požara šuma, strništa, trave, otpadnog materijala, tavana, čak i cijelih kuća i okućnica, garaža i šupa, a da ne govorimo o izgubljenim životima. Nažalost ni naša županija nije izuzetak. Zasigurno je to tamnija strana ljeta. Stoga, zaboravite paljenje vatre na poljoprivrednim površinama, a vikendašima upozorenje: ne palite roštilj i slično, osim na mjestima koja su isključivo za to i namijenjena, na primjer izletničko mjesto kraj 1. virovitičkog ribnjaka – poručuje A. Tutić.

SKRIVENE OPASNOSTI: STAKLO, OPUŠCI, CIJEVI

Upozorenje se odnosi i na one sklone nemaru. Zaboravljene staklene čaše, boce ili tek komadi stakla na otvorenom pod utjecajem jakog sunca mogu postati okidači za nastajanje požara. Opušci bačeni iz automobila u makiju i nisko raslinje jedan su od najčešćih uzroka katastrofe. Ako pak mislite izbivati iz kuće na duže vrijeme, provjerite jeste li isključili plin i jesu li vam instalacije ispravne. Ujedno, možete zamoliti susjede da s vremena na vrijeme prekontroliraju vašu kuću i dvorište. I ono najosnovnije, redovito kontrolirajte dimovodne kanale, dimnjake, tavanske grede. Jeftinija je to varijanta u odnosu na posljedice požara.

– Ni jednog trena ne bi trebalo smenuti s uma da su upravo požari jedna od vodećih katastrofa u kojima svakoga dana stradavaju živa bića, priroda i materijalna dobra – napomenuo je Anto Tutić zapovjednik JVP Virovitica.

IVAN MAJTANIĆ JEDAN JE OD VATROGASACA KOJI JE GASIO POŽARE NA JADRANU

Svake godine vatrogasci javnih vatrogasnih postrojbi iz Virovitice i Slatine sudjeluju u gašenjima požara u priobalju. Vatrogasci iz Slavonije 15 dana pomažu kolegama uz obalu. Franjo Moslavac iz JVP Virovitica i Ivan Venus iz JVP Slatina zbog velikog požara u Splitu i okolici boravili su tamo dva dana i dvije noći gaseći požar te su potom vraćeni u Dubrovnik gdje je dislokacija naših vatrogasaca već nekoliko godina. Prvu vatrogasnu smjenu na moru, jednu od “najžešćih”, odradili su Ivan Majtanić iz JVP Virovitica i Marijan Pšibila iz JVP Slatina.

– Čim smo došli, odmah smo morali na požarište. Svaka je intervencija drugačija i nikada ne znaš što te čeka – rekao je Ivan Majtanić. Pet dana je trajao požar trave, niskog raslinja, makije i borove šume na području Dubrovačkog primorja, predio Trnovica – Točionik, koji je gasio i Ivan. Tijekom dana i noći na požarištu je bilo angažirano oko 90 vatrogasaca, a u više navrata djelovala su i dva protupožarna zrakoplova. Nakon pet dana požar je ugašen, a šteta je, kao i uvijek kada je riječ o takvim požarima, velika.

– Nije nam to prvi put da se susrećemo s požarima u priobalju i nema tog vatrogasca iz naših javnih vatrogasnih postrojbi koji nije barem jednom sudjelovao u njihovom gašenju – rekao je Ivan Majtanić.

Tekst: Bruno Sokele, foto: Marija Lovrenc