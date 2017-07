Virovitičaninu Josipu Sunđiju nepoznata osoba otrovala dva haskija: “Danas su otrovali moje pse, sutra to može biti nečije dijete”

Max i Django – tako su se zvala dva prelijepa haskija koje je za sada nepoznata osoba prošlog tjedna otrovala u Antunovcu u blizini Virovitice. Prema prvim podacima najvjerojatnije je riječ o otrovu koji su u organizam unijeli hranom ili pićem, a policija intenzivno traga za počiniteljem.

– Cijeli dan su ležali, nije im bilo ni do čega. Dok je vruće, zemlju zalijevam vodom i oni u tome uživaju, ali tog dana nisu pokazali volju ni čim, ni za ustajanjem, vodom, hranom, ma koliko ih nutkao. Navečer kada su ipak stali na noge, vidio sam da lelujaju, a zatim je počelo povraćanje, padavica i krvava stolica. Potražio sam pomoć, no bilo je već kasno, ništa nisam mogao učiniti osim plakati – sa suzama u očima ispričao nam je o gubitku svojih pasa Josip Sunđi, poznatiji kao Šerif.

PSI JEDINA OBITELJ

Ovome ljubitelju životinja haskiji su jedina obitelj – uz uginule Maxa i Djanga ostalo mu je brinuti i strepiti za tri umiljate ženke – Kiku, Avalanche i Chinooh. Oni koji poznaju Šerifa i prate ga putem društvenih mreža, a pratile su ga i novinarske ekipe, znaju da su mu psi prijatelji, utjeha i smisao. Život ga nije mazio, nezaposlen je, živi u jednom od gradskih “socijalnih stanova”, hrani se u Pučkoj kuhinji i godinama traži suprugu uz koju bi se skrasio. Njegova jedina “djeca”, haskiji, imali su sve obroke, čak i onda kada za njega nije bilo kruha na stolu. Unatoč skromnim mogućnostima trudi se koliko može osigurati im najbolje životne uvjete.

DEŽURNI TROVAČ?

Gubitak dvojice mužjaka udarac je koji će teško preboljeti, a sada strahuje i za ostala tri psa koje je odmah ogradio u dvorištu, iako nisu izlazili iz njega, kaže. Hoće li to biti dovoljno, ne zna, jer od otrova u hrani i piću strahuju i drugi vlasnici ljubimaca u Antunovcu. Naime, od početka godine ondje je netko otrovao tri mačke i jednog psa, uz Josipove, pa se među stanarima priča i o potencijalnom trovaču u kvartu koji se namjerio na životinje i ulazi noću u dvorišta.

– Veterinar dr. Nenad Kravaršćan rekao je da je s obzirom na simptome najvjerojatnije riječ o otrovu za korov. Moji psi su nešto pojeli ili popili otrovano, no što točno, nitko ne zna. Danas su oni stradali, sutra to može biti nečije dijete. Ne osjećam se sigurno i vrijeme je da se ovome stane na kraj – smatra Josip Sunđi.

Na preporuku policije Josip je trebao tijela pasa poslati na Veterinarski institut u Zagrebu na daljnja vještačenja. Toksikološki nalaz i obdukcija otkrili bi stvarni dokaz smrti, čvrstu podlogu za kaznenu prijavu. No, budući da je nezaposlen i primanja su mu mizerna, taj trošak, veći od tisuću kuna, za njega je bio prevelik. Prijavu je ipak podnio te se nada da će policija uspjeti pronaći počinitelja i kazniti ga unatoč slabim dokazima.

PRIJAVITE SLUČAJEVE

Policija koja intenzivno traga za počiniteljem poziva građane na akciju – da dojavljuju svaki slučaj u kojima životinja trpi, bilo da je riječ o zlostavljanju, zanemarivanju ili onome najgorem, smrti. – Za nas je ovo kazneno djelo jednake važnosti kao i svako drugo. Odmah nakon prijave obavljen je veterinarski pregled životinja, pregledano je mjesto, obavili smo razgovore s vlasnicima i sugrađanima te izvijestili nadležno Općinsko državno odvjetništvo. Najvažnije nam je imati konkretan dokaz, u ovom slučaju štetne tvari koja je uzrokom trovanja, kako prijava ne bi ostala samo na sumnji – izjavio je Dražen Huzjak, zamjenik glasnogovornika PU virovitičko-podravske.

– Izražavamo bojazan i za druge životinje, djecu i odrasle osobe koji također mogu biti žrtvom trovanja. Pozivam stoga građane i udruge za zaštitu životinja da zajednički riješimo ovaj ozbiljan problem – poručio je Dražen Huzjak.

TROVANJE ŽIVOTINJA JE UBOJSTVO, KAZNA DO 15.000 KUNA ILI GODINA DANA ZATVORA

Trovanje životinje se prema Zakonu o zaštiti životinja i Kaznenom zakonu tretira kao kazneno djelo, čin je to jednak ubojstvu. Za počinitelja propisana novčana kazna iznosi od 10 do 15 tisuća kuna, odnosno do godinu dana zatvora. Na području Virovitice uz Josipov prijavljen je samo još jedan slučaj trovanja pasa i to početkom srpnja ove godine. Policija može djelovati samo po prijavi pa pozivaju građane i vlasnike životinja na suradnju. Ljubitelji životinja koji suosjećaju s Josipom i koji su mu putem društvenih mreža nudili potporu i pomoć traže pak što brži pronalazak krivca, kojeg žele i javno osramotiti za ovo zlodjelo.

Tekst: Marija Lovrenc; foto: Bruno Sokele