Dva zlata i pet bronci za karate klub Virovitica u Slavonskom Brodu

Virovitički karate klub uspješno je nastupio na 24. memorijalnom turniru palim borcima u Slavonskom Brodu. Na turniru je nastupilo preko 400 natjecatelja iz Slovačke, Bosne i Hercegovine i Slovačke. U katama Ela Novotni osvojila je prvo mjesto i zlatnu medalju, dok je Noa Novotni osvojio broncu.

U borbama Nikola Gondi osvojio je brončanu medalju. U mlađe kadetskom uzrastu do 48 kilograma Mihael Štefović osvojio je zlato, a do 45 kilograma Filip Kafka broncu. Pavle Radenić u konkurenciji kadeta +70 kilograma bio je treći i osvojio brončanu medalju, dok su Maja Kozlinger i Sara Malčec nisu uspjele izboriti za medalju. U juniorskoj konkurenciji do 59 kilograma Laura Pokupić je osvojila broncu, a Monika Bubnjić do 53 kilograma je eliminirana već nakon prve borbe. (www.icv.hr, mš)