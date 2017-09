Izuzetni rezultati za Powerlifting klub Virovitica na “Rujanskom ratu”

Na natjecanju „Rujanski rat“ u powerliftingu i bench pressu u Šibeniku virovitički powerlifting klub je postigao izuzetne rezultate.

Powerlifting: Sara Hegediš 1. mjesto u kategoriji do 47kg, Izidora Popović 1. mjesto u kategoriji do 63 kg, Milena Đurđević 2. mjesto do 63 kg.

Bench press: 1. mjesto Sara Hegediš u kategoriji do 47 kg juniorki, Izidora Popović 1. mjesto u kategoriji do 63 kg seniorki, Milena Đurđević 2. mjesto u kategoriji do 63 kg seniorki, Dražen Moslavac 1. mjesto do 105 kg master I.

Powerlifting: U relativnom poretku juniorki Sara Hegediš 1. mjesto, u relativnom poretku seniorki Izidora Popović 3. mjesto.

Bench press: U relativnom poretku juniorki Sara Hegediš 2. mjesto, u relativnom poretku seniorki Izidora Popović 2. mjesto, Milena Đurđević 3. mjesto, u relativnom poretku veterana Dražen Moslavac 3. mjesto. (www.icv.hr, mš)