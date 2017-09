Odbrojavamo posljednje sate kalendarskog ljeta 2017. godine. Danas 22. rujna 2017. godine u 22:02h „dolazi“ nam kalendarska jesen 2017. godine ili jesenska ravnodnevica (ekvinocij). Do kraja tjedna ne treba očekivati stabilno i suho vrijeme, već promjenjivo i nestabilno. Tijekom jutra i večeri očekujemo mjestimičnu kratkotrajnu sumaglicu ili maglu. Tijekom dana očekujemo miks sunca i oblaka. Tijekom nedjelje je najveća vjerojatnost gdje koje kišne kapi. UV – indeks nizak i umjeren. Temperature zraka postupno će rasti.

U odnosu na višegodišnji prosjek u tjednu pred nama temperature zraka će biti 0,5°C do 1°C niže. Jutarnje temperature zraka očekujemo od 8°C do 13°C sredinom tjedna. Najviše dnevne od 18°C do 21°C ili koji stupanj više sredinom tjedna. Vjetar slab do umjeren promjenjiva smjera.

Jesensku odjeću i obuću polako pripremimo, a ljetnu garderobu polako možemo pospremiti za iduću ljetnu sezonu. Vremenski uvjeti do kraja tjedna ići će na ruku vinogradarima, voćarima i poljoprivrednicima. Oborine koje očekujemo neće biti obilne.

Naznake nastavka rujna i početak listopada?

Temperature zraka bez znatnijih anomalija. Do kraja rujna ne treba očekivati značajnija temperaturna odstupanja u odnosu na višegodišnji prosjek. Najviše dnevne vrijednosti mogle bi do kraja rujna rasti do 23°C. Početkom listopada sve je vjerojatniji novi nestabilniji i promjenjiviji vremenski period. (www.icv.hr; Kristijan Paljar)